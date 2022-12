Het Formule 1-seizoen van 2022 zit erop en ook dit jaar zijn er weer veel crashes en incidenten geweest. FORMULE 1 Magazine heeft op een rijtje gezet welke coureurs en constructeurs de meeste schade reden. Alpine bezet de zesde plaats in het kampioenschap, mede door meerdere schuivers van Esteban Ocon in Miami.

Iedere dag om 15:00 maakt FORMULE 1 Magazine het volgende team bekend in het schadekampioenschap. We werken toe naar het team dat het Formule 1-seizoen 2022 met de meeste schade afsluit en gaan in op de crashes en de kosten ervan.

Alpine: Seizoen vol verhalen, met dure uitstapjes naar Amerika

“Ik deed 98 procent van het werk, Alonso maar 2”, sneerde Esteban Ocon direct na afloop van het seizoen richting Fernando Alonso. Het was geen geheim dat de twee niet door één deur konden en een vertrek van Alonso naar Aston Martin leek de enige goede uitweg voor beide partijen. In Brazilië kostte het de Fransen ruim drie ton aan schade.

Amerika en Alpine bleek dit jaar geen goede combinatie als het op crashes aankomt. In Miami spinde Esteban Ocon en raakte de muur met de rechterkant van zijn auto. Hierdoor kon hij niet deelnemen aan de kwalificatie en begon zijn race vanaf de laatste plaats. De schade leek in eerste instantie redelijk mee te vallen, maar het volledige chassis moest vervangen worden. Uiteindelijk bedroeg de schade ongeveer 1.3 miljoen euro.

Esteban Ocon moest voor de zekerheid langs de medische check na zijn crash, het chassis bleek ook gebroken | Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Fernando Alonso had vooral veel betrouwbaarheidsproblemen in 2022. De Spanjaard zag de geblokte vlag in 22 races maar 14 keer en had in de keren dat hij de eindstreep wel haalde vaak ook nog problemen. Alonso reed relatief weinig schades. In Australië crashte de Spanjaard aan het einde van zijn Q3-ronde. Dit kostte het team ongeveer 250 duizend euro.

Foto: Getty Images

Ocon was tijdens de Grand Prix van Engeland ook betrokken bij de crash van Guanyu Zhou. De Fransman kwam in aanraking met de bolide van Alexander Albon en beschadigde hierdoor de rechtervoorkant van zijn Alpine. De schade? Ongeveer 500.000 euro.

Esteban Ocon kwam er niet schadevrij vanaf in Engeland | Foto: Getty Images

Het totaalplaatje van Ocon komt neer op ongeveer 2 miljoen, Alonso heeft voor een stuk minder schade gezorgd, maar droeg ook goed bij aan de schadepot van Alpine. De tweevoudig wereldkampioen reed voor ongeveer 1.25 miljoen euro aan schade bij elkaar.

Totale kosten: €3.250.000*

* – Kosten zijn schattingen