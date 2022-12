Het Formule 1-seizoen van 2022 zit erop en ook dit jaar zijn er weer veel crashes en incidenten geweest. FORMULE 1 Magazine heeft op een rijtje gezet welke coureurs en constructeurs de meeste schade reden. Alfa Romeo maakte weinig crashes mee, één grote uitzondering daargelaten.

Iedere dag om 15:00 maakt FORMULE 1 Magazine het volgende team bekend in het schadekampioenschap. We werken toe naar het team dat het Formule 1-seizoen 2022 met de meeste schade afsluit en gaan in op de crashes en de kosten ervan.

Alfa Romeo: Crash Zhou op Silverstone liet harten even overslaan

Het Zwitserse team Alfa Romeo begon seizoen 2022 met frisse moed nadat het eind 2021 zonder Antonio Giovinazzi en Kimi Räikkönen verderging. Oud-Mercedes gediende Valtteri Bottas en kersvers rookie Guanyu Zhou moesten de kar gaan trekken en vooral eerstgenoemde deed dat in het begin van het seizoen uitstekend. Valtteri Bottas pakte in de eerste negen grands prix 46 van de in totaal 49 punten die de Fin bij elkaar sprokkelde. Uiteindelijk finisht Alfa Romeo als zesde in de constructeursstand. Op gelijke hoogte met Aston Martin, maar door een hogere finish van Valtteri Bottas in Imola (P5) werd plaats zes in het constructeurskampioenschap geclaimd.

Teamgenoot Guanyu Zhou begon zijn Formule 1-carrière met een indrukwekkende tiende plaats in Bahrein, maar had verder een niet al te indrukwekkend seizoen. De Chinees liet de volledige Formule 1-wereld wel enorm schrikken toen hij in Engeland aangetikt werd door George Russell. Zijn Alfa Romeo vloog meerdere malen over de kop en belandde tussen de bandenstapels en het hek. De kosten voor het maken van een nieuwe auto bedroegen ongeveer 1.850.000 euro.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Eerder in het jaar, in Imola, was het tijdens de sprintrace ook nog raak voor Guanyu Zhou. Een tikje van Pierre Gasly aan de binnenkant bij de Chinees zorgde voor een spin en een uiteindelijke klap in de bandenstapels. Op het eerste oog leek de crash mee te vallen, maar het uiteindelijke bonnetje liep toch op naar bijna 750.000 euro. Voor de rest valt de schade voor Alfa Romeo enorm mee. Valtteri Bottas sloot het seizoen zelfs af als minst grote brokkenpiloot. Alleen in Miami, Nederland en Singapore reed de Fin kleine schades, maar door een totaal bedrag van maar 420.000 euro is Bottas de minst dure coureur van 2022.

Door een harde klapper was de eerste sprintrace van Guanyu Zhou al snel voorbij | Foto: Motorsport Images

Foto: Motorsport Images

Totale kosten: €3.200.000*

* – Bedragen zijn schattingen