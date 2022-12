Het Formule 1-seizoen van 2022 zit erop en ook dit jaar zijn er weer veel crashes en incidenten geweest. FORMULE 1 Magazine heeft op een rijtje gezet welke coureurs en constructeurs de meeste schade reden. AlphaTauri behaalde de negende plaats in het constructeurskampioenschap en beleefde een seizoen in de schaduw.

Iedere dag om 15:00 maakt FORMULE 1 Magazine het volgende team bekend in het schadekampioenschap. We werken toe naar het team dat het Formule 1-seizoen 2022 met de meeste schade afsluit en gaan in op de crashes en de kosten ervan.

AlphaTauri: Een mager seizoen in de schaduw

Eigenlijk beleeft AlphaTauri ieder seizoen wel één of twee hoogtepuntjes. Van een tweede plaats in Brazilië 2019 naar een overwinning in Monza 2020 tot een podium in Bakoe 2021. Dit jaar zat het er niet in voor het team uit Faenza. Een vijfde plaats bij de Grand Prix van Azerbeidzjan was een van de enige hoogtepunten in een seizoen dat als een nachtkaars uitging voor het team uit Faenza.

AlphaTauri maakte in 2022 weinig grote crashes mee. Wat opvalt is dat Pierre Gasly een stuk minder vaak betrokken is geweest bij incidenten dan collega Yuki Tsunoda, maar het team toch bijna evenveel heeft gekost. Gasly zorgde in de Grands Prix van Engeland en Japan samen voor 35% van het totale bedrag dat AlphaTauri moest aftikken.

Het seizoen begon voor AlphaTauri – Afgezien van ongeveer 250 duizend euro aan schade in de wintertests – zonder al te veel grote schades. Yuki Tsunoda zorgde voor de eerste echte bon door zijn AT03 bij uitkomst van de pitstraat in Canada direct in de muur te schuiven. De kosten? Ongeveer 375 duizend euro.

Yuki nadat hij zijn bolide met koude banden de bandenstapels in heeft geschoven | Foto: Getty Images

In het regenachtige Singapore maakte de kleine Japanner hetzelfde mee. Hij schoof zijn AT03 in de moeilijke omstandigheden de muur in, wat zorgde voor een kleine 400 duizend euro aan schade. In Frankrijk en Mexico haalde Tsunoda de eindstreep ook niet, alleen ditmaal niet helemaal door eigen blaam. In Frankrijk was het na een pittig gevecht met Esteban Ocon afgelopen voor Tsunoda en in Mexico was het Daniel Ricciardo die als schuldige werd aangewezen, maar daar kocht Tsunoda niets voor.

De Grand Prix van Frankrijk zat er voor Tsunoda al snel op | Foto: Getty Images

De crash tussen Tsunoda en Ocon vanaf een andere hoek | Foto: Getty Images

Teamgenoot Pierre Gasly staat op dit moment op maar liefst tien strafpunten op zijn racelicentie, maar heeft hier verdacht weinig kosten bij gemaakt. Alleen in Engeland en Japan zorgde Gasly voor veel kosten. Tijdens de Grand Prix van Engeland crashten beide AlphaTauri’s met elkaar wat resulteerde in een DNF voor Gasly. In Japan was het Gasly die met wat ongeluk een reclamebord oppikte en zo zorgde voor het een en ander aan kosten.

Al met al mag AlphaTauri niet klagen en klasseert het zich als achtste in het schadekampioenschap van 2022. Alleen Red Bull en McLaren reden minder schade.

Totale kosten: €2.400.000*

* – Bedragen zijn schattingen