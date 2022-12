Het Formule 1-seizoen van 2022 zit erop en ook dit jaar zijn er weer veel crashes en incidenten geweest. FORMULE 1 Magazine heeft op een rijtje gezet welke coureurs en constructeurs de meeste schade reden. Max Verstappen en Sergio Pérez kenden een fantastisch seizoen zonder grote schades.

Iedere dag om 15:00 maakt FORMULE 1 Magazine het volgende team bekend in het schadekampioenschap. We werken toe naar het team dat het Formule 1-seizoen 2022 met de meeste schade afsluit en gaan in op de crashes en de kosten.

Red Bull: Een droomseizoen zonder grote bonnetjes

Een recordseizoen. Met maar liefst 754 constructeurspunten eindigt het team uit Milton-Keynes ruim 200 punten boven belager Ferrari. Max Verstappen won een recordaantal van vijftien races, teamgenoot Pérez pakte daarnaast twee overwinningen. Een ongekende buit voor Red Bull dat als topfavoriet richting 2023 gaat.

In het schadekampioenschap staat Red Bull op een keurige negende plaats. Alleen McLaren reed minder schade. In Monaco, Groot-Brittannië en Oostenrijk werden de grootste schades gereden.

De crash in de openingsronde van de Grand Prix van Oostenrijk blijkt de duurste van het jaar te zijn geweest voor Red Bull. Schade aan onder andere de vloer en de achterwielophanging zorgden voor een rekening van ongeveer 400.000 euro. Ook kon Sergio Pérez de race niet hervatten omdat door de beschadigde vloer de snelheid in zijn RB18B verdwenen was.

De crash in Oostenrijk tussen Sergio Pérez en George Russell kostte Red Bull uiteindelijk een slordige €400.000 | Foto: Getty Images

Groot-Brittannië bleek ook een kostenpost voor Red Bull Racing. Beide kanten van de garage zorgden op Silverstone voor schade. Sergio Pérez maakte contact met Charles Leclerc in de openingsronde en moest al na enkele ronden zijn voorvleugel laten vervangen. Max Verstappen reed aan de leiding van de Grand Prix van Engeland toen hij ineens veel performance verloor. De Nederlander was over een stuk bodywork van een AlphaTauri gereden en had veel schade aan zijn vloer. Verstappen finishte uiteindelijk als zevende en maakte ongeveer 200.000 euro aan kosten.

Al in de eerste ronde beschadigde Sergio Pérez zijn voorvleugel | Foto: Getty Images

Max Verstappen dacht aan een lekke band, maar het bleek schade aan de vloer te zijn | Foto: Getty Images

Na de Grand Prix van São Paulo kwam de crash nog veel voorbij: Sergio Pérez in Monaco. De Mexicaan spinde in zijn laatste run in Q3 en Carlos Sainz reed daarna op hem in. Uiteindelijk zorgde de crash voor schade aan de achtervleugel en sidepods en kwamen de uiteindelijke kosten neer op ongeveer 300.000 euro.

Totale kosten: €1.550.000*

* – Bedragen zijn schattingen