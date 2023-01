Als zestienjarige, vers uit de karts, maakt Max Verstappen begin 2014 aan de andere kant van de wereld en buiten het zicht van de camera’s zijn eerste competitieve autosportmeters in de Florida Winter Series. Journalist en presentator Will Buxton was er als gelegenheidscoureur bij, en zag al snel dat één jochie boven de rest van de ‘klas’ uitstak.

Dat was natuurlijk Verstappen, veruit de jongste pupil in het door de Ferrari Driver Academy op poten gezette winterkampioenschap waarin racen hand-in-hand gaat met les in het klaslokaal. De deelnemers zijn namelijk talentvol, maar jong. Naast een zestienjarige Verstappen doen ook (onder meer) een jonge Lance Stroll, Nicholas Latifi en Antonio Fuoco en Raffaelle Marciello mee in Florida.

De twee laatstgenoemden zijn de jongens waaraan de rest zich moet optrekken, gaat de gedachte. Ze rijden namelijk niet alleen al in formulewagens, ze vormen (samen met Stroll) ook het contingent uit Ferrari’s eigen FDA-leerschool.

Als Buxton aansluit, zit er al één raceweekend van drie races op Sebring op. Buxton is van de partij voor de triple op de Palm Beach International Raceway. De omloop ligt honderd kilometer boven Miami tussen een zompig moerasgebied. De streek leent zich van nature meer voor swamp tours, maar er pronkt dus ook een 3.2 kilometer lang asfaltlint waar de Florida Winter Series op 4 en 5 februari van 2014 neerstrijkt.

Een jonge Max Verstappen in actie tijdens de Florida Winter Series. Foto: Ferrari.

Bijzonder

Zowel op de baan als in het klaslokaal, waarin alle data openbaar wordt gedeeld, besproken en bestudeerd, is één ding al snel te zien. Zowel voor gelegenheidscoureur Buxton als de aankomende talenten: de jongste van het stel, steekt er bovenuit. “Het was al vrij snel duidelijk dat Max dingen deed die anderen niet konden”, vertelt Buxton FORMULE 1 Magazine.

Hoewel het er tijdens de Florida Winter Series gemoedelijk aan toe gaat – het is een leerervaring en de kampioenschapsstand wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden – ‘streek Max wel wat jongens tegen de haren in’, herinnert Buxton zich. Door zijn snelheid én zijn aanvallende manier van rijden.

Zakkende schouders

Dat Verstappen bijzonder is, bewijst hij in Florida niet alleen met zijn rijstijl, maar ook door in Palm Beach race drie te winnen – en daarmee dus zijn eerste autosportzege te boeken! Dat laatste komt voor niemand van de aanwezigen overigens als verrassing. “We hadden allemaal van Max gehoord, hadden de kartvideo’s gezien, kenden de headlines van zijn kartsuccessen. We wisten al dat hij speciaal was.”

Voor Button als gastcoureur is het bijzonder om te zien wat Verstappen doet. Voor de andere coureurs – de profs – eerder confronterend. “Als de data van Max werd bekeken in dat klaslokaal, zag je bij sommige jongens de schouders een beetje zakken met zo’n blik van: ‘fucking hell, dit joch doet iets wat ik niet kan.”

