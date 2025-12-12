Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft dringend advies voor Ferrari. De zesvoudig Grand Prix-winnaar zag hoe Lewis Hamilton in 2025 enorm worstelde tijdens zijn debuutseizoen voor de Scuderia, en vreest dat het Italiaanse team ‘gedoemd is om te mislukken’ in hun wereldtitelambities als ze de Brit aanhouden. ‘Het team moet naast Leclerc een tweede jonge coureur zetten’, aldus Schumacher.

Lewis Hamilton heeft niet alleen zijn eerste seizoen in het Ferrari-rood afgesloten, de Brit beleefde ook zijn eerste jaar in de Formule 1 zonder een podiumplaats. De zevenvoudig wereldkampioen zat er al vaker tijdens zijn teleurstellende debuutseizoen bij de Scuderia doorheen – Hamilton noemde zichzelf zelfs ‘nutteloos’ na de kwalificatie in Hongarije – en zei na de GP Abu Dhabi erg uit te kijken naar de winterstop.

Ook Ralf Schumacher zag de worstelingen van Hamilton bij Ferrari dit jaar, en komt tot de volgende conclusie. “Lewis moet Ferrari loslaten en bovenal het team toestaan om volgend jaar naast Leclerc een tweede goede en jonge coureur te zetten”, vertelt de oud-coureur aan Sky. “Anders is Ferrari gedoemd te mislukken. Ze kunnen geen auto ontwikkelen die tegelijkertijd geschikt is voor zowel Charles als Lewis. En Ferrari kan het zich niet veroorloven om volgend jaar met slechts één auto, met alleen Charles Leclerc achter het stuur, mee te doen voor het wereldkampioenschap.”

Rijstijl

De tegenwoordige analist legt vervolgens uit waarom hij Leclerc dan boven Hamilton zou verkiezen. “Het ontwikkelen van een auto in één weekend, dat is volgens mij de grootste zwakte van Lewis Hamilton”, vervolgt Schumacher. “Lewis is wanhopig op zoek naar het rijgevoel waarmee hij ooit won. Blijkbaar bouwt hij de auto dan volledig opnieuw op en eist hij dingen die simpelweg onmogelijk zijn. Hij is niet in staat om zijn rijstijl te veranderen”, besluit de zesvoudig Grand Prix-winnaar.

