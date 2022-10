Mick Schumacher moet de tweede vrije training van de Grand Prix van Japan aan zich voorbij laten gaan. Haas moet het chassis van zijn bolide vervangen nadat hij de eerste vrije training met een crash afsloot.

Op het natte Suzuka verloor Schumacher op weg naar de pitstraat, de eerste vrije training was al afgevlagd, de controle over de VF-22. Hij kwam daarbij in de bandenstapel terecht, met flinke schade aan de voorkant van de bolide als gevolg.

Die schade bleek dusdanig groot dat het chassis van de Haas gewisseld moet worden. Daardoor moet Schumacher de gehele tweede vrije training, die dankzij de Pirelli-bandentest voor 2023 – die overigens door de natte baan niet doorgaat – anderhalf uur duurt. Die tijd zal het team gebruiken om de bolide van Schumacher gereed te maken voor de rest van het weekend.

Foto: Motorsport Images