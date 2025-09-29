Mick Schumacher test volgende maand voor het eerst in een IndyCar-auto. De jonge Duitser werkt al ruim twee jaar hard aan een rentree in de Formule 1, maar zonder succes. Na twee teleurstellende seizoenen bij Haas lijkt ‘de zoon van’ nergens meer aan de bak te komen. De afgelopen jaren was hij succesvol in het WEC-team van Alpine, maar nu richt hij zijn vizier op de Amerikaanse openwheel-klasse.

Rahal Letterman Lanigan Racing heeft Schumacher uitgenodigd om in oktober te testen in hun IndyCar-auto. De 26-jarige Duitser mag enkele testrondjes rijden op de Indianapolis Motor Speedway. Eerder leek het nieuwe Formule 1-team van Cadillac, dat in 2026 zijn intrede doet, een mogelijke weg terug naar de koningsklasse. De Amerikanen kozen echter voor routiniers en racewinnaars Valtteri Bottas en Sergio Pérez. Ook een stoeltje bij Alpine, waar Schumacher nu actief is als WEC-coureur, lijkt uitgesloten. Daarom lonkt nu een zitje in IndyCar.

‘Kan m’n wielen weer zien’

“Ik kijk er erg naar uit om mijn eerste IndyCar-test te rijden”, verkondigde Schumacher in een officieel persbericht. “Het is geen geheim dat ik een grote fan ben van eenzitters, dus deze eerste IndyCar-test wordt een ervaring om te koesteren. Ik kijk er echt naar uit om in een auto te rijden waarin ik mijn wielen kan zien”, besloot hij met een knipoog. “Ik heb Micks carrière en die van zijn vader gevolgd, dus het idee om hem in een van onze raceauto’s te zien is erg spannend”, voegde teameigenaar Bobby Rahal eraan toe. “Hij heeft duidelijk veel talent, dus dat zou zeker moeten helpen.”

LEES OOK: WK opnieuw voor het grijpen voor McLaren, titel gloort in Singapore

Als Schumacher daadwerkelijk een vast stoeltje in IndyCar bemachtigt, voegt hij zich bij een select rijtje coureurs dat óók in de Amerikaanse klasse heeft geracet. Denk aan Romain Grosjean en Fernando Alonso. Max Verstappen sloot tijdens het raceweekend in Bakoe uit dat hij ooit in de IndyCar wil rijden. Hij werd gevraagd naar zijn Triple Crown-ambities, maar zei dat hij het wat betreft IndyCar houdt bij toeschouwen. Micks vader, de legendarische Michael Schumacher, werd ooit ook gevraagd naar een mogelijke overstap naar IndyCar. “Waarom zou ik dat doen?”, reageerde de Duitser lachend. “Alleen coureurs die niet goed genoeg zijn voor Formule 1 gaan daar racen – het is geen uitdaging voor mij.” Een pijnlijke opmerking voor zoon Mick? De tijd zal het leren.

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.