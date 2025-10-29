Ralf Schumacher heeft zijn zorgen uitgesproken over Oscar Piastri, die zich momenteel midden in de strijd om het wereldkampioenschap bevindt. Volgens de voormalig Formule 1-coureur wekt de jonge Australiër de indruk dat hij niet helemaal gelukkig is bij McLaren – en dat is volgens Schumacher een gevaarlijke ontwikkeling op zo’n cruciaal moment in het seizoen.

“Je kunt zien dat hij het gevoel heeft dat de dingen om hem heen zijn veranderd. En dat is heel, heel gevaarlijk”, aldus Schumacher. De Duitser verwijst naar de houding van Piastri tijdens recente raceweekenden, waarin teamgenoot Lando Norris vaker de overhand had. Volgens Schumacher lijkt Piastri moeite te hebben met de richting waarin McLaren de auto ontwikkelt, en zoekt hij te veel naar verklaringen buiten zichzelf.

LEES OOK: Brundle doet gewaagde voorspelling: ‘Titel gaat naar een McLaren-coureur’

“Als je rondloopt en excuses zoekt – misschien zegt dat er iets mis is met de auto – en je ziet Webber voortdurend aan de telefoon, dan lijkt het van buitenaf alsof je niet meer helemaal tevreden bent”, legt Schumacher uit. “Dat zou fataal zijn. Nu is het aan McLaren om te zeggen: ‘Kom op, concentreer je.’”

Geen voorkeursbehandeling bij McLaren

Volgens Schumacher is er binnen McLaren geen enkele reden om één van beide coureurs voort te trekken. Geruchten dat het team Norris mogelijk de voorkeur geeft, noemt hij onzinnig. “Wat voor reden zou McLaren hebben om de één of de ander te bevoordelen? Geen enkele. Het heeft geen enkel nut voor een team om één van de coureurs een slechte auto te geven”, stelt hij.

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.