Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel denkt dat George Russell dit jaar zijn eerste titel in de Formule 1 zal veroveren. De Duitse vedette heeft zich sinds zijn afscheid van de Formule 1 in 2022 slechts zelden uitgesproken over de koningsklasse, maar in een nieuw interview werpt hij toch een blik op het aankomende seizoen. Daarmee voegt Vettel zich bij de wedkantoren en wijst hij Russell aan als titelfavoriet.

In gesprek met het Oostenrijkse ServusTV werd Sebastian Vettel gevraagd naar het nieuwe F1-seizoen. Over enkele weken komen de coureurs voor het eerst in actie tijdens de openingsrace in Melbourne. Ook na de eerste tests bestaan er nog veel vraagtekens over de competitiviteit van de verschillende teams én over de vraag hoe de ingrijpende nieuwe reglementen in de praktijk zullen uitpakken. Echter, volgens Vettel oogde één coureur tot nu toe toch sterker dan de rest.

‘Russell is slim genoeg’

“Ik denk dat George Russell de titel wint met Mercedes”, antwoordde Vettel toen hem werd gevraagd een voorspelling te doen voor 2026. Weet de Duitser iets wat wij niet weten? “Nee, dat niet, maar ik denk dat het neerkomt op twee dingen”, legde hij uit. “Aan de ene kant is het, met de informatie die we nu hebben, veilig om op Mercedes te gokken. McLaren rijdt natuurlijk ook met een Mercedes-motor en daar hebben ze de afgelopen jaren uitstekend werk geleverd. Maar toch zou ik mijn geld op George zetten; hij is erg slim en heeft de afgelopen tijd hard aan zichzelf gewerkt.”

Russell gaf tijdens de testdagen al aan dat hij zich klaar voelt voor een titelstrijd. Zo wil hij zich graag meten met rivaal Max Verstappen, volgens experts nog altijd de beste coureur binnen het rijdersveld. Bovendien heeft de 28-jarige Engelsman meermaals laten doorschemeren dat hij tevreden is over de nieuwe reglementen en het complexe energiemanagementsysteem snel naar zijn hand wist te zetten. “Ik denk dat George slim genoeg is om te zien waar hij als coureur het verschil kan maken”, lichtte Vettel toe. “Er zijn er een paar in het veld die dat kunnen, maar ik denk dat George – met behulp van Mercedes – dit jaar zijn slag zal slaan.”

