Sergio Pérez is derde geworden in de GP van Las Vegas. De Mexicaan kwam dicht bij een tweede plaats, maar werd in de laatste ronde ingehaald door de Ferrari van Charles Leclerc. Pérez keek toch met een glimlach terug op de race, aangezien hij in de beginfase schade opliep.

Pérez liep op het stratencircuit van Las Vegas schade op in de openingsfase, maar kon door de safetycar aansluiten bij de voorhoede. De Red Bull-coureur reflecteerde als volgt op zijn race: “Het was wel lastig met de schade die we hadden opgelopen, maar het was toch goed om uiteindelijk toch nog op het podium te staan. De safetycar gaf me de kans om terug te komen.”

In de slotfase van de race in Las Vegas werd Pérez nog verrast door Charles Leclerc. De Monegask veroverde zo nog de tweede plek. Pérez over het gevecht met de Ferrari: “Het was echt gaaf racen hier. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat Leclerc me nog zou aanvallen, maar hij was er ineens. Hij heeft het gewoon heel goed gedaan.”

