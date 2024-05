Sergio Pérez heeft een beroerde kwalificatie beleefd in Monaco. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull sneuvelde – net als een jaar geleden – in Q1 van de kwalificatie. “Dit is een ramp”, vond de Mexicaan zelf ook. Hij kan normaal gesproken een goede eindklassering in de race (morgen, 15.00 uur) vergeten.

Volgens Pérez was zijn voortijdige eliminatie in de straten van het Prinsdom vooral te wijten aan verkeer. “Dat kostte me zeker enkele tienden van seconden en dit is dan het resultaat”, zei het lijdend voorwerp meteen na de sessie met een zuur gezicht. “Dit is een ramp!”

Eerder op de dag had de 34-jarige Pérez in VT3 nog de vijfde tijd genoteerd en leek hij de zaken beter voor elkaar te hebben dan op vrijdag. “De auto had wel de snelheid, maar ik kwam niet in mijn ritme. Ik had last van verkeer in de bochten zes en zeven. Een normale ronde had volstaan om door te gaan.”

Vorig jaar verliep de kwalificatie in Monaco voor Pérez ook al dramatisch. Destijds crashte hij in de kwalificatie, waarna zijn auto werd weggetakeld en de concurrentie de vloer van de RB19 eens goed kon bestuderen. Het incident zorgde toen voor veel ophef.

