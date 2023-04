Sergio Pérez liep na zijn ultrakorte kwalificatiesessie voor de Australische Grand Prix met een gezicht als een oorwurm door de paddock. De Mexicaan van Red Bull sneuvelde al in Q1 van de sessie, nadat hij bij bocht 3 van de baan in het gravel was geschoten. Hij zorgde daarmee voor een rode vlagsituatie. Nadat zijn RB19 was weggetakeld, werd de sessie in Melbourne weer hervat.

“Een verschrikkelijke dag”, reageerde Pérez met veel gevoel voor dramatiek. Volgens de winnaar van de vorige GP in Saoedi-Arabië was een technisch mankement aan zijn auto debet aan de schuiver. Details daarover wilde hij echter niet prijsgeven. “In de laatste training hadden we al de nodige issues en nu weer in de kwalificatie. Ik hoop dat we de problemen tijdig kunnen oplossen, maar zeker, dit doet pijn”, aldus Pérez, die achteraan op de grid moet starten.

De teamgenoot van Max Verstappen ziet desondanks nog wel mogelijkheden voor de race, die morgenochtend om 07.00 uur Nederlandse tijd begint. “Als de problemen opgelost zijn, kunnen we racen en dan is er nog veel mogelijk”, aldus Pérez.