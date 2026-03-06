Sergio Pérez voelt zich duidelijk meer gehoord sinds zijn overstap naar Cadillac. De Mexicaan keert na een jaar afwezigheid terug op de grid en vormt samen met Valtteri Bottas de ervaren rijdersbezetting van de nieuwe Amerikaanse renstal. Pérez, die eerder vier jaar lang naast Max Verstappen reed bij Red Bull, stelt dat zijn rol binnen Cadillac anders aanvoelt. De 36-jarige coureur haalde daarbij voorzichtig uit naar zijn voormalige werkgever.

In de aanloop naar de openingsrace in Melbourne werd Sergio Pérez gevraagd of zijn feedback bij Cadillac meer wordt gewaardeerd dan bij Red Bull. “Ja, absoluut”, antwoordde hij direct. “Ik denk het wel. Ik denk dat ik inzage krijg in hoe de auto wordt ontwikkeld en hoe we in dezelfde richting werken; dat helpt altijd. Daarbij krijg ik zeker het gevoel dat mijn feedback veel meer gewaardeerd wordt.” De zesvoudig Grand Prix-winnaar werd door Cadillac aangetrokken door zijn jarenlange ervaring in de Formule 1.

Na een jaar buiten de sport zegt Pérez dat zijn kijk op de competitie wel is veranderd. “Ik heb echt het gevoel dat mijn jaar afwezigheid me een heel ander perspectief op de sport heeft gegeven”, vervolgde hij. “Als je van jongs af aan in die bubbel zit, maak je je veel meer zorgen over kleine details die totaal irrelevant zijn voor de mensen daarbuiten. Dus voor mij is de belangrijkste prioriteit om er weer van te genieten. Ik doe net alsof ik weer in de karts zit! Althans, dat is hoe ik het zie.”

Doelen van Cadillac

Die mentaliteit moet hem helpen om weer op zijn best te presteren in zijn vijftiende seizoen in de Formule 1. “Mijn belangrijkste prioriteit is om ervan te genieten en mijn best te doen”, legde hij uit. “Als ik er weer van geniet, presteer ik ook optimaal. En uiteindelijk is dat het enige dat er echt toe doet in dit stadium van mijn carrière.”

Wat de verwachtingen voor het debuutseizoen betreft, houdt Pérez de blik vooral gericht op ontwikkeling. “Ik denk dat het in dit stadium vooral draait om de vooruitgang die we kunnen boeken. We moeten alle puzzelstukjes op hun plaats te krijgen, feedback verzamelen, samenwerken en ons ontwikkelen. Op basis van wat we in Bahrein hebben gezien, denk ik dat we alle gevestigde teams moeten overtreffen op het gebied van ontwikkeling. Dat zal geen gemakkelijke opgave zijn, maar voor ons draait het vooral om de vooruitgang die we nu kunnen boeken. Daar ligt voor ons de focus.”

