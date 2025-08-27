Sergio Pérez keert in 2026 terug naar de Formule 1 met het nieuwe Cadillac-team. Dat maakte de Amerikaanse formatie dinsdag bekend. Voor Checo betekent dit een unieke kans om zich te revancheren voor zijn teleurstellende laatste seizoen bij Red Bull. De 35-jarige Mexicaan verkeerde destijds in een pijnlijke vormcrisis. Toch heeft Pérez niet het gevoel dat hij zich opnieuw moet bewijzen – zijn opvolgers hebben al laten zien hoe uitdagend het tweede Red Bull-stoeltje is.

Deze week werden Sergio Pérez en mede-Formule 1-routinier Valtteri Bottas gepresenteerd als de Cadillac-coureurs voor 2026. Beiden stonden één seizoen langs de zijlijn, maar mogen hun ervaring en kennis nu inzetten om de Amerikaanse renstal op de kaart te zetten. Pérez had aanvankelijk een tweejarig contract bij Red Bull, maar na een uitermate teleurstellend seizoen werd de samenwerking afgekocht ten gunste van Liam Lawson. Laatstgenoemde reed dit jaar twee Grands Prix voor Red Bull, alvorens hij werd vervangen door Yuki Tsunoda, die eveneens worstelt met het tweede stoeltje.

Gezien de prestaties van zijn Red Bull-opvolgers is Pérez van mening dat hij ‘niets meer te bewijzen heeft’. “Niet alleen vanwege de huidige coureurs of degenen die mijn stoeltje erfden, maar zelfs al daarvoor”, zei hij tijdens een Cadillac-evenement. “Iedereen is het nu al vergeten, maar het is gewoon een ontzettend lastige situatie om in te zitten. Je moet je constant aanpassen en mentaal zelfvertrouwen opbouwen. Het is een unieke uitdaging. Maar als je ziet hoeveel punten ze (Lawson en Tsunoda, red.) hebben gescoord, denk ik niet dat ik nog iets te bewijzen heb. Het zijn er iets van vijf in het hele seizoen.” In werkelijkheid hebben Lawson en Tsunoda gezamenlijk zeven punten verzameld.

‘Genieten’

Pérez wil des te meer genieten van zijn nieuwe kans in de Formule 1. “Voor mij staat deze comeback in het teken van plezier”, vervolgde hij. “Ik wil genieten van de sport waar ik zoveel van hou, de sport die me zoveel heeft gegeven. Ik kon het me niet veroorloven om de grid op die manier te verlaten”, doelde hij op zijn ontslag bij Red Bull. “Daarom kom ik terug met dit nieuwe project. Natuurlijk hoop ik dat het een succes wordt, maar bovenal wil ik gewoon genieten.”

Het afgelopen jaar heeft de Mexicaan zijn carrière kunnen heroverwegen en een weloverwogen keuze kunnen maken voor de toekomst. “Ik had deze tijd nodig, vooral omdat ik pas tegen het einde van het jaar wist dat ik weg zou gaan bij Red Bull”, legde Pérez uit. “Ik kon even loskomen van de sport en nadenken over waar ik echt naartoe wilde met mijn carrière. In het begin was dat nog niet zo duidelijk, maar hoe meer ik met Cadillac sprak, hoe duidelijker het werd dat dit mijn enthousiasme aanwakkerde. Dit is niet zomaar een team dat vecht voor podia, races en punten – dit is een heel project. Dat maakt de dynamiek anders, denk ik.”

