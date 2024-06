Sergio Pérez heeft zijn aflopende contract bij Red Bull inmiddels verlengd met een jaar plus een optie voor nog een jaar. De Mexicaan, die momenteel in een nieuwe vormdip zit, was eerder ook in beeld bij Haas. Voormalig teambaas Günther Steiner voerde zelfs meerdere gesprekken met hem.

Het had weinig gescheeld of Pérez was nooit bij Red Bull beland. Günther Steiner vertelt dat hij in 2020 meerdere gesprekken met hem voerde. De coureur stond destijds onder druk – ook toen al – om zijn stoeltje bij Racing Point te verliezen aan Sebastian Vettel.

“Ik heb respect voor Sergio. Ik heb destijds een paar keer gesproken om hem over te halen naar Haas te komen. Hij ging toen door een moeilijke periode”, aldus Steiner in de podcast The Red Flags.

Steiner denkt dat Verstappen recent een grote rol heeft gespeeld in het besluit van Red Bull om het contract van Pérez toch te verlengen, ondanks de teleurstellende prestaties van de afgelopen weken en zijn tegenvallende seizoen in 2023. “Misschien heeft Max wel gezegd: ‘Ik wil Sergio en anders ben ik weg’. Je weet nooit welke clausules hij in zijn contract heeft staan.”

