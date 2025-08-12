Voormalig Red Bull-coureur Sergio Pérez lijkt nog steeds gebrand op een rentree in de Formule 1. Onlangs onthulde een goede vriend van de 35-jarige Mexicaan dat hij een nieuwe manager heeft aangenomen. Dat zou erop wijzen dat hij serieus werkt aan een terugkeer naar de koningsklasse. Het contract van Pérez met Red Bull werd vroegtijdig ontbonden na een teleurstellend vierde seizoen bij de Oostenrijkse renstal.

Pérez nam eind 2024 afscheid van de Formule 1 na een moeizaam jaar bij Red Bull. Toch heeft de zesvoudig Grand Prix-winnaar altijd volgehouden dat hij openstaat voor een comeback – maar alleen bij een project waarvan hij gelooft dat het competitief kan zijn. Eén van de mogelijke opties is het nieuwe Formule 1-team van Cadillac. De Amerikaanse formatie heeft Checo al meerdere keren genoemd als een belangrijke kandidaat voor één van hun stoeltjes in 2026, wanneer het als elfde team zijn intrede doet in de sport.

Xavi Martos, de fitnesstrainer die jarenlang nauw samenwerkte met Pérez, benadrukt dat zijn goede vriend achter de schermen zeker niet stilzit. “Ik kijk ernaar als toeschouwer, maar mensen hebben hier nooit over gesproken”, aldus Martos tegenover Duralavita. “Sergio heeft onlangs een nieuwe manager aangenomen. Hij werkte vroeger met Julian Jakobi, maar nu heeft hij iemand anders.” Volgens Martos is die nieuwe manager voormalig coureur Khalil Beschir. “Ik denk dat dat alle vragen beantwoordt”, voegde hij eraan toe. “Als je wilt stoppen met racen, neem je geen nieuwe manager aan. Zo zie ik het tenminste.”

