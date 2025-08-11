Oud-Formule 1-coureur Jacques Villeneuve zou het wel weten als hij Cadillac was. Het Amerikaanse team staat in 2026 voor het eerst als elfde renstal op de grid, maar heeft nog niet bekendgemaakt welke coureurs dan achter het stuur zitten. Onder meer Mercedes-reservecoureur Valtteri Bottas en oud-Haas-coureur Mick Schumacher worden met Cadillac in verband gebracht. Villeneuve adviseert Cadillac wie van de twee coureurs het team beter kan kiezen.

Mick Schumacher wacht alweer enige tijd op een kans om weer terug in de Formule 1 te komen. De Duitser reed tot en met het einde van het 2022-seizoen voor Haas, totdat het Amerikaanse team besloot om hem te vervangen door Nico Hülkenberg. Schumacher kon vervolgens terecht als reservecoureur bij Mercedes, maar besloot zelf eind 2024 om de Zilverpijlen te verlaten. De coureur wordt nu in verband gebracht met een stoeltje bij elfde team Cadillac.

‘Geen enkele reden om Schumacher te kiezen’

Schumacher is echter niet de enige kandidaat voor een plekje bij de nieuwste renstal op de grid. Onder meer Sergio Pérez, Zhou Guanyu en Valtteri Bottas worden ook genoemd als kanshebbers. Oud-F1-courerur Jacques Villeneuve zou het echter wel weten als hij bij Cadillac aan het roer stond. “Mick Schumacher had het moeilijk toen hij bij Haas reed, hij is daardoor geen ervaren coureur”, vertelt de oud-wereldkampioen. “Er is geen enkele reden voor Cadillac om hem te kiezen”.

De Canadees zou eerder de meer ervaren Bottas kiezen, als hij Cadillac-teambaas Graeme Lowdon was. “Bottas heeft veel ervaring, en al eerder races gewonnen. Hij reed daarbij ook nog eens voor Mercedes, een geweldig team. Dus dat is zeker in zijn voordeel. Het is moeilijk om te oordelen over zijn Sauber-jaren. Ik denk dat hij toen zijn honger verloor.” Hoewel het nog onduidelijk is hoever eventuele gesprekken tussen Bottas en Cadillac gevorderd zijn, heeft de Fin alvast de goedkeuring van Toto Wolff om een contract bij een nieuw te ondertekenen.

