Oud-Formule 1-coureur Mick Schumacher verlaat Mercedes aan het einde van het 2024-seizoen. Dat maakt de renstal op donderdag bekend. Schumacher trad na het einde van zijn Formule 1-tijd bij Haas in 2023 aan als reservecoureur bij het Duitse team. “Ik wil weer terug naar me honderd procent focussen op het racen”, vertelt de 25-jarige coureur.

Schumacher reed eerder al in de Formule 1 als coureur voor Haas, maar kon toen geen indruk maken. De Duitser pakte in twee jaar tijd maar twee keer punten, met een zesde plaats tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2022 als beste resultaat. Schumacher werd in 2023 door Nico Hülkenberg vervangen. Mercedes nam vervolgens de jonge Duitser aan. Schumacher was naast zijn rol als reservecoureur ook vaak in de simulator te vinden, en gaf het team “waardevolle feedback tijdens tests en races”.

“Mick’s harde werk, ijver en vastberadenheid in zijn rol als reservecoureur zijn de afgelopen twee jaar van vitaal belang geweest voor het team”, bedankt Wolff de coureur in het officiële persbericht. “Van zijn werk in de simulator, het testen van verschillende auto’s en het deel uitmaken van het team op het circuit, we hadden niet meer van hem kunnen vragen.”

Toch begrijpt de Oostenrijker wel dat de Duitser nu voor een andere uitdaging kiest. “Mick is echter eerst en vooral een autocoureur. We hebben zowel in zijn tijd in de F1 als dit jaar met zijn prestaties in het World Endurance Championship gezien dat hij een racer van een ongelooflijk hoog kaliber is en dat hij het verdient om mee te doen aan de allerbeste kampioenschappen.”

Weer focus op het racen

Schumacher bedankt Wolff en het hele Mercedes-team voor de afgelopen twee jaar. “Ze hebben ongetwijfeld een meer ervaren coureur van me gemaakt, omdat ik de technische kant beter heb leren kennen”, vertelt de coureur. “Maar het is moeilijk om deze auto’s te zien racen en zelf niet in de cockpit te zitten. Ik wil me weer honderd procent op het racen richten. Uiteindelijk is het racen wat je wilt doen als coureur, het is racen dat je dat gevoel geeft waar je van houdt.”

Wat de volgende stap voor Schumacher is, is nog onbekend. Valtteri Bottas wordt ondertussen wel aan Mercedes gelinkt als opvolger van Schumacher. De weg ligt nu voor de Fin vrij om als reservecoureur bij zijn oude werkgever aan de slag te gaan.

