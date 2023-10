Sergio Pérez is zondagavond niet verder gekomen dan de eerste ronde in zijn thuisrace in Mexico. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull kende een uitstekende start, maar kwam in de eerste bocht in contact met Charles Leclerc. Het incident veroorzaakte grote schade aan de auto van de Mexicaan, waardoor hij moest opgeven. “Ik heb echt alles gegeven”, reageerde het lijdend voorwerp.

“Ik ben teneergeslagen, maar ergens ben ik ook erg trots op mezelf. Ik heb er namelijk echt alles aan gedaan. Dit was mijn beste start van het jaar. Ik was echt geweldig weg”, zo keek Pérez terug op de eerste meters van zijn race.

“Ik zag een gaatje, maar uiteindelijk was het onmogelijk om met drie auto’s de eerste bocht door te komen. Het was een race-incident. Ik had niet met mezelf kunnen leven als ik er niet voor was gegaan. Ik wilde de kans pakken om te winnen voor mijn thuispubliek.

Door zijn uitvalbeurt verspeelde Pérez kostbare punten in de wereldkampioenschap. De Mexicaan staat nog tweede, maar voelt inmiddels de hete adem van Lewis Hamilton in zijn nek. De Brit van Mercedes werd als tweede afgevlagd en verdiende bovendien een extra WK-punt als beloning voor de snelste raceronde.

