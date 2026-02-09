Het team van Cadillac onthulde zondag de nieuwe livery voor het aankomende F1-seizoen. Als nieuwkomer in de koningsklasse staan de Amerikanen voor een uitdagend jaar. Niet voor niets contracteerde Cadillac twee F1-routiniers; meervoudig racewinnaars Sergio Pérez en Valtteri Bottas. Het tweetal rekent op een lastige seizoensstart, maar benadrukt dat het een grote teleurstelling zou zijn als het team uiteindelijk hekkensluiter blijkt te zijn.

In aanloop naar de onthulling van de nieuwe livery – die dankzij een reclamespot tijdens de Super Bowl een miljoenenpubliek bereikte – werden Sergio Pérez en Valtteri Bottas gevraagd naar hun verwachtingen voor het aankomende seizoen. “We hebben absoluut niet de mindset om als laatste te eindigen”, vertelde Pérez tegenover Reuters. “Niet met de investeringen die zijn gedaan. Achteraan eindigen zou een grote teleurstelling zijn. We weten dat we niet per se meteen voor de titel strijden, maar we willen absoluut vooruitgang boeken en een paar teams verslaan.”

Sergio Pérez keek vorig jaar vanaf de zijlijn naar de Formule 1; na 2024 werd hij ontslagen door Red Bull. De rentree bij Cadillac voelde echter als thuiskomen, zo vertelde de Mexicaan – mogelijk omdat hij gaat samenwerken met de Italiaanse race-ingenieur Carlo Pasetti, die hij nog kent uit zijn tijd bij Racing Point, tegenwoordig Aston Martin. “Het personeel is gerekruteerd uit bijna alle teams waar ik heb geracet”, grapte hij. “Dit team heeft, met deze structuur, de potentie om heel ver te komen. Ik denk dat het een heel belangrijk team gaat worden in de Formule 1.”

‘Voorbereid op uitdagende seizoensstart’

Teamgenoot Valtteri Bottas beaamde de omvang van het project, dat met alleen al de seizoenslancering een enorme indruk maakte. Naast een peperdure Super Bowl-commercial werd de F1-auto van Cadillac onthuld in een glazen display op Times Square. “Het was eigenlijk precies wat ik verwachtte”, zei hij over de lancering. “Vanaf het begin wist ik dat het team er vol voor zou gaan; ze hebben altijd gezegd dat ze groots zouden uitpakken.”

Over de competitiviteit van Cadillac blijft Bottas echter nog terughoudend. Hij beloofde wel ‘al zijn ervaring’ uit de Formule 1 mee te nemen – de Fin won tijdens de hoogtijdagen van Mercedes tien Grands Prix, alvorens hij in 2022 de overstap maakte naar Sauber. “Ik ben erop voorbereid dat het een uitdagende seizoensstart kan worden”, gaf hij toe. “En ik vind het niet erg als we niet meteen goed beginnen. Natuurlijk wil ik dat wel. Maar als dat niet lukt, dan is dat nu eenmaal zo. Het gaat er niet om waar we beginnen, maar waar we samen eindigen. Dat is de drijfveer.”

