Lewis Hamilton kijkt terug op een teleurstellende eerste seizoenshelft met Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft dit seizoen nog niet op het podium gestaan en noemde zichzelf tijdens het laatste raceweekend in Hongarije een ‘nutteloze’ coureur. Terwijl Hamilton worstelt met zijn rode bolide, richt Sergio Pérez zich op zijn rentree bij Cadillac. De Mexicaan legt uit hoe hij en Hamilton beiden moeite hebben gehad met de huidige ground-effect reglementen.

Sky Sports vroeg Pérez tijdens een Cadillac-evenement of hij denkt dat de nieuwe reglementen voor 2026 hem en Hamilton kunnen helpen, gezien de recente uitdagingen. “Ik denk dat deze reglementen lastig zijn geweest, dat hebben we bij Lewis (Hamilton, red.) ook gezien”, reageerde de Mexicaan. “Desalniettemin heeft hij fantastisch werk geleverd bij Mercedes toen ze geen competitieve auto hadden. Het is voor hem niet eenvoudig geweest om aan het einde van een tijdperk van team te wisselen en zich te moeten aanpassen. Dat gezegd hebbende, blijft hij een fantastische coureur. Ik weet zeker dat hij hier uit zal komen.”

Nieuwe reglementen

Pérez benadrukte dat veel coureurs tijd nodig hebben om de auto af te stemmen op hun rijstijl. “Dat duurt soms iets langer”, lichtte hij toe. “In het verleden heb ik het goed gedaan, dus op basis daarvan denk ik dat de nieuwe reglementen goed bij me passen.” Pérez vormt volgend jaar een duo met een voormalig teamgenoot van Lewis Hamilton, de 35-jarige Valtteri Bottas, en kijkt uit naar de samenwerking met de excentrieke Fin.

“We zijn allebei erg competitief en hongerig”, zei Pérez enthousiast. “We hebben veel ervaring in de sport, wat zeker helpt. Ik denk dat het heel goed gaat uitpakken. We zijn gemotiveerd om terug te keren. Valtteri (Bottas, red.) is natuurlijk nog heel erg betrokken bij de sport, dus dat is een pluspunt. Zelf ben ik blij dat ik een jaar afwezig ben geweest. Ik kijk er dan ook niet naar uit om naar races te gaan dit jaar – ik ben blij dat ik ze voorlopig nog op tv kan volgen. Volgend jaar staan ons nog genoeg Grands Prix te wachten.”

