Max Verstappen is een van Formule 1’s belangrijkste bezittingen. Dat rechtenhouder FOM met de Grand Prix van Las Vegas de jackpot wil trekken snapt hij best. Maar van hem mag het nieuwste feestje direct weer van de kalender. “Ik vind het leuk in Vegas te zijn, alleen niet om te racen.”

De openingsshow van vijftien miljoen ziet er woensdagavond gelikt uit, hoewel niet perfect. Licht, vuurwerk, dans en muziek: alles wordt uit de kast getrokken de inaugurele Grand Prix van Las Vegas van cachet te voorzien. De grootste ster van de show, een drievoudig wereldkampioen uit Nederland, gelooft het allemaal wel. “Deze race is voor 99 procent een show en één procent een sportevenement.”

Het spektakelstuk aan de vooravond van wat de grootste F1-show op aarde ooit moet worden, doet hem niets. “Van mij mogen ze het overslaan. We staan daar als een stel clowns.” Emoties? Geen. Een feestje later op de avond slaat hij over. “Geen enkele interesse”, verduidelijkt hij. De show is niet zijn belang. “Ik concentreer me op het sportieve aspect. We weten niet wat er gaat gebeuren, de baan is niet heel interessant en opwindend. Er zijn weinig hogesnelheidsbochten, het lijkt erop dat er ook weinig grip is. Maar”, zegt hij, “we go with the flow. Alle races zijn belangrijk en ik doe mijn best. Maar”, voegt hij eraan toe, “dat is het ook wel.”

Verstappens kritiek is, net als de afgelopen weken op het sprintformat, niet mals. Hij kan en wil zijn mening echter niet verdoezelen, vertelt hij. Dat zit immers niet in het karakter van een Verstappen. “Als je mij iets vraagt ga ik niet faken. Ik zeg altijd wat ik vind, of iets nou goed of niet goed is. Sommigen vinden show leuk, ik niet. Ik vind het leuk in Vegas te zijn, alleen niet om te racen.” De tv-plaatjes zullen volgens hem ongetwijfeld geweldig zijn. En daar is het de rechtenhouder in zijn optiek naast het verdienen van veel geld dus ook vooral om te doen.

“Ik begrijp dat ze in Amerika willen groeien. Je kunt er van twee kanten naar kijken: sportief en zakelijk. Ik begrijp hun (FOM) wel, maar ik bekijk het vanuit sportief oogpunt. Zij zijn de aandeelhouders en kunnen doen wat ze willen. Als ik de eigenaar was, zou ik dit misschien ook wel doen. Als iemand deze richting, meer show, op wil gaan, hebben we dat te accepteren. Laten we afwachten hoe lang fans dit leuk vinden.”

Verstappen benadrukt dat hij uiteraard gewoon wil winnen, straatrace en shownummer of niet. “Alle races zijn belangrijk, ik doe mijn best. Er is geen probleem, dit is alleen niet mijn ding.” De timing van het evenement en de plaats op de kalender vindt hij trouwens ook opmerkelijk. Volgende week vliegt de F1-gemeenschap door naar het slotnummer in Abu Dhabi, waardoor er na een lange vlucht een tijdsverschil van twaalf uur ontstaat. “Bijna een dag verschil: ik snap dat niet aan het einde van een vermoeiend seizoen. Ik heb na Brazilië geprobeerd een beetje aan de tijdzone hier te wennen door laat naar bed te gaan. Dat is best pittig, je moet jezelf er doorheen duwen.”