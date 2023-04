Het zware ongeluk van Guanyu Zhou vorig jaar tijdens de Britse Grand Prix is voor Silverstone aanleiding om een deel van het circuit aan te passen.

Alfa Romeo-coureur Zhou werd op 3 juli 2022 direct na de start aangetikt door George Russell. De auto van de Chinees vloog door de lucht, belandde en belandde op z’n kop op het asfalt waarbij de roll hoop afbrak. Vervolgens ‘hapte’ de wagen in de grindbak waardoor die over de bandenstapels in de hekken werd gekatapulteerd. De race werd direct stilgelegd en het ergste werd gevreesd, maar Zhou bleef wonder boven wonder ongedeerd.

VIDEO: de crash van Zhou op Silverstone

Om een vergelijkbaar ongeluk te voorkomen heeft Circuit Silverstone de grindbak aan de buitenkant van de eerste bocht (Abbey) vervangen door een uitloopstrook van asfalt, zo meldt Motorsport.com. Dat moet voorkomen dat auto’s in de toekomst door de lucht vliegen.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. In deze extra dikke Classic Special boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews over 100 jaar Grand Prix-racing. Met onder meer:

De allereerste overwinning van Ayrton Senna

Het Formule 1-avontuur van Jan Lammers

James Hunt: de laatste playboy racer

Reportage: bad boys in de Formule 1

Foto’s: De mooiste liveries door de jaren heen

Reportage: De horrorcrash van Jackie Stewart

Eregalerij: de mooiste foto’s van de grootste kampioen

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."