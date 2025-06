Altijd al willen slapen zoals een McLaren-coureur? Tussen 8 en 20 juli kan het bij het Hilton-hotel op Trafalgar Square, Londen. De hotelketen tovert speciaal voorafgaand aan de Britse Grand Prix een hotelkamer om tot heuse ‘Stay Like McLaren Racing’-suite.

De suite is geïnspireerd door de McLaren hospitality in de paddock. Naast vele aanwezige memorabilia van het Britse raceteam, zijn er ook twee racesimulators, een pitmuur en een bar in de suite. Uiteraard is de hele hotelkamer in papaja-kleuren, inclusief de toegangsdeur. Ook de locatie van de suite, in het Trafalgar St. James London, Curio Collection by Hilton, is handig voor McLaren-fans. Het ligt op loopafstand van Trafalgar Square, waar McLaren op 2 en 3 juli het hartje van Londen overneemt voor een tweedaags evenement.

‘Trots op de samenwerking’

“Geweldige partners maken de prestaties van een team mogelijk, zowel op als naast het circuit, en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze fans betrokken en enthousiast zijn over wat McLaren doet”, zegt Louise McEwen, hoofd marketing van McLaren Racing, over de samenwerking met Hilton. “Al 20 jaar werken we samen met Hilton aan zinvolle ervaringen die de betrokkenheid van onze fans bij ons werk vergroten. We zijn zo trots op de samenwerking en nodigen fans uit om dit samen met ons te vieren met de ‘Stay Like McLaren Racing’-suite en fanervaringen die we dit jaar samen hebben gecreëerd.”

Bekijk foto’s van de papaja-suite hier:

(Foto’s/Bron: Hilton)

