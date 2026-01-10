Het F1-team van Audi heeft als eerste de nieuwe auto voor 2026 losgelaten op het circuit. Vrijdag reed Nico Hülkenberg tijdens een speciale filmdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya ruim 200 kilometer in de zogeheten R26. Via sociale media heeft Audi de eerste officiële beelden van deze shakedown gedeeld. Later deze maand staan voor alle teams meerdere privétests op het Spaanse asfalt op het programma.

Tijdens de shakedown op vrijdag verschenen er steeds meer amateurbeelden van Audi’s R26. Het team reed voor de gelegenheid met een zwarte livery, vermoedelijk om het ontwerp van het chassis te verhullen. De daadwerkelijke F1-kleurstelling van Audi is al geruime tijd bekend. Aan het eind van de dag deelde de Duitse renstal een reeks foto’s via sociale media, waarop verschillende teamleden te zien zijn, onder wie teambaas Jonathan Wheatley en coureur Nico Hülkenberg. Ook de R26 zelf wordt daarbij voorzichtig in beeld gebracht.

LEES OOK: VIDEO | Allereerste F1-meters van Audi tijdens shakedown in Barcelona

“We zijn officieel van start gegaan”, luidt het bijschrift van Audi. “Een mijlpaal in Barcelona. De R26 betrad voor het eerst het circuit. Eerste dag, eerste ronden. Eerste kans voor onze coureurs om de auto te ervaren. De weg voor ons begint hier.” Audi maakt dit jaar zijn officiële entree in de Formule 1, na de overname van Sauber in 2024. De nieuwe formatie treedt bovendien aan als fabrieksteam; Audi heeft afscheid genomen van de Ferrari-motoren en ontwikkelt voortaan een eigen krachtbron.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)