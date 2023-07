Max Verstapppen heeft een nieuwe stap gezet op weg naar titelprolongatie. De Red Bull-coureur was de Grand Prix van Hongarije vanafals tweede gestart, maar verschalkte al in de eerste bocht polesitter Lewis Hamilton en reed vervolgens soeverein weg bij het veld.

Dat Lewis Hamilton zaterdag pole pakte, was even slikken voor Max Verstappen die weet dat het lastig inhalen is op de Hungaroring en zondagmiddag bij de start dan ook alle zeilen moest bijzetten. ‘We hadden eindelijk eens een goede start, daar hebben we hard aan gewerkt”, aldus Verstappen na afloop van de race tegen Nico Rosberg. “Toen ik eenmaal aan de binnenkant naast Hamilton zat, wist ik dat het mijn bocht was. De auto’s zijn natuurlijk zwaar en het is hard inremmen, maar gelukkig ging alles goed en vanaf dat moment kon ik mijn eigen race rijden.”

Max Verstappen met de beslissende actie vlak na de start (Getty Images)

Waar Verstappen zaterdag nog klaagde over onbalans in zijn RB19, daar lag de auto zondag als een baksteen op het asfalt. “Over één ronde was het lastig, maar voor vandaag over een hele race ging het prima, op elke band. We konden de slijtage goed onder controle houden en daarom konden we ook zo’n groot gat opbouwen.”

Record op record

De zege voor Verstappen was zijn negende van dit seizoen en zijn zevende op rij. Met die reeks schaart de Nederlander zich in een kort rijtje van GP-winaars (Alberto Ascari, Michael Schumacher (2x) en Nico Rosberg) die dat ook lukten. Alleen Sebastian Vettel deed het ooit beter met negen overwinningen op rij. Voor Red Bull betekende de zege de twaalfde overwinning op rij (sinds Abu Dhabi 2022) en daarmee neemt het team het record van McLaren uit 1988 over. “Voor het team zijn twaalf overwinningen op rij natuurlijk ongelooflijk”, bedankte Verstappen zijn team. “Wat we mee hebben gemaakt de afgelopen twee jaar is fantastisch en ik hoop dat we dat kunnen voortzetten.”