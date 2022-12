Op Spa-Francorchamps is begonnen aan de werkzaamheden van een nieuwe tribune. Deze komt op de plek van de oude endurancetribune te staan en moet het aantal zitplekken verdubbelen. Bovendien wordt er gewerkt aan een betere afvoering van het water nadat er in 2021 flinke schade was door hevige regenval.

Afgelopen winter werd er al flink gerenoveerd op Spa-Francorchamps. Zo verrees er een gloednieuwe, permanente tribune bovenop de Raidillon en was het circuit op veel plekken aangepakt en zijn er meer grindbakken neergelegd voor de terugkeer van de 24 uursrace voor motoren.

Niet alle werkzaamheden waren afgerond, aangezien de oude endurancetribune – tussen La Source en Eau Rouge – met de grond gelijk gemaakt was, maar er nog geen nieuwe voor in de plaats was gekomen. Voor dit jaar was er enkel een tijdelijke tribune, maar nu is begonnen aan de bouw van de nieuwe, permanente tribune op deze locatie.

Deze tribune biedt plaats aan 4104 toeschouwers en biedt een panoramisch zicht, van La Source tot aan de Raidillon. Bovendien komt er naast deze tribune net als voorheen weer een betonnen, onoverdekte tribune die plaats moet bieden aan 3139 fans. Voorheen konden er op dit gebied slecht 3700 toeschouwers plaatsnemen. Door de nieuwe tribune zijn er vanaf 2023, de rallycross-tribune niet meegerekend, 16.000 zitplekken rondom het Circuit de Spa-Francorchamps.

Zo moet de nieuwe tribune eruitzien. Foto: Spa-Francorchamps

Waterwerk

Het werk houdt echter niet op bij de bouw van de tribune. Vanwege zware regenval moest het circuit in 2021 tot twee keer toe reparatiewerkzaamheden uitvoeren. De rivier de Rohon trad buiten haar oevers en zorgde in eerste instantie voor een flinke waterstroom van La Source naar Eau Rouge terwijl niet veel later ook de wandelpaden langs het circuit beschadigd raakten.

Om schade aan de paddock en het circuit in de toekomst te beperken worden de buizen van de Rohon, die van La Source tot Eau Rouge stroomt, gestandaardiseerd waardoor er meer water opgevangen moet kunnen worden bij hevige regenval.