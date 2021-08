De organisatie van de Grand Prix van België gaat kijken naar mogelijkheden om de aanwezige fans te compenseren. Vanessa Maes, de algemeen directeur van Spa GP, zegt om tafel te willen gaan met het Formula One Management om te kijken hoe de teleurgestelde fans gecompenseerd kunnen worden.

Na de verregende Grand Prix van België kwam vanuit verschillende hoeken de oproep om de aanwezige fans hun geld terug te geven. “Ik hoop dat de fans hun geld terugkrijgen”, zei Lewis Hamilton, voor wie het duidelijk was dat het een geldkwestie was dat er alsnog een ‘race’ kwam. Tienduizenden fans bleven teleurgesteld achter, al is er nog een kleine hoop voor die fans aangezien de organisatie van de race naar een compensatie wil zoeken.

“Het is moeilijk om op deze momenten te praten, maar ik wil het voor onze toeschouwers opnemen”, vertelde een emotionele Vanessa Maes, de algemeen directeur van Spa GP, tegen La Dèrniere Heure. “Spa GP wil zijn diepste spijt uiten over de uitkomst van de Grand Prix, de conclusie voor mijn team na een jaar werk waarin we allerlei obstakels hadden overwonnen. Maar het weer is helaas een element dat niet in onze handen ligt. Ik heb altijd gezegd dat de veiligheid van het publiek prioriteit heeft. Dat geldt ook voor de gezondheid van de coureurs. Veiligheid moet voorop staan en ik respecteer dan ook het besluit van de wedstrijdleiding.”

“Ik zal de komende dagen nadenken over en bespreken met het Formula One Management hoe we onze toeschouwers compensatie kunnen bieden na dit geval van overmacht”, aldus Maes, die de fans die de hele dag aanwezig waren bewondert. “Ik deel natuurlijk de enorme teleurstelling van onze klanten die zich voorbeeldig hebben gedragen.”

Het circuit van Spa-Francorchamps heeft al veel meegemaakt dit jaar. Zo had het circuit tweemaal te maken met wateroverlast en overleed deze maand de directrice van Spa-Francorchamps, Nathalie Maillet. Een verregende Grand Prix van België kon het circuit dus niet gebruiken.

Foto: BSR Agency