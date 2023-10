De Grand Prix van België lijkt ook in 2025 te kunnen rekenen op een plekje op de Formule 1-kalender. HLN uit België bericht op basis van bronnen in de organisatie dat Spa-Francorchamps nog een jaar langer een race zal mogen organiseren.

De Grand Prix van België verkeert al enige jaren in onzekerheid. Met de grote toestroom van nieuwe circuits – zoals Qatar, Miami, Las Vegas en Jeddah – gaat het gerucht al langer rond dat Spa-Francorchamps wel eens van de kalender zou kunnen verdwijnen. Het feit dat de Formule 1 steeds aarzelt met het verlengen van het contract is daar enigszins bewijs van.

Zo was het circuit al niet zeker van een plekje op de kalender in 2023. Het Zuid-Afrikaanse circuit van Kyalami aasde op dezelfde plek en leek de papieren goed in orde te hebben. Toen dat idee financieel niet haalbaar bleek, kreeg België alsnog de plek. Hetzelfde scenario voltrok zich voor 2024. De organisatie van de Grand Prix is enigszins klaar met die jaarlijkse verlengingen en wil eigenlijk een contract voor langere duur, maar dat lijkt er voorlopig nog niet in te zitten.

Volgens HLN is er in ieder geval wel weer een jaartje vastgeplakt aan het contract. De Belgische bron meldt dat de officiële aankondiging ergens volgende week komt. De onderhandelingen zitten nu in de laatste fase. Tenzij er dus iets volledig misgaat in die laatste gesprekken, is volgens de outlet het gegarandeerd dat België ook in 2025 nog op de kalender van de Formule 1 staat.

