De Grand Prix van Spanje blijft de komende jaren op de Formule 1-kalender. Het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft het contract tot en met 2026 verlengd en zal als onderdeel van die deal ook enkele zaken aan het circuit aanpassen.

Een voor de hand liggende verlenging was het zeker niet. Het Circuit de Barcelona-Catalunya zat de afgelopen jaren in geldnood en vorig jaar nog stapte de circuitdirecteur op nadat het circuit niet kon rekenen op financiële steun van Catalonië. Daarmee leek de Formule 1 in Spanje verleden tijd, maar daar is verandering in gekomen. Het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft namelijk een contract ondertekend waardoor de Formule 1 tot en met 2026 naar Spanje gaat.

Als onderdeel van de nieuwe deal worden er verschillende zaken aan het circuit aangepast. Zo zal de grindbak in bocht 4 wat vergroot worden en zal de paddock ook onder handen genomen worden. Daarbij gaat het ook om upgrades met betrekking tot de duurzaamheid van het circuit.

Voor de Spaanse Formule 1-fans is het goed nieuws. Zij kunnen Carlos Sainz en Fernando Alonso de komende jaren nog van dichtbij in actie zien. “We zijn verheugd om deze deal met het Circuit de Barcelona-Catalunya aan te kondigen”, zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. “Ik wil de promotor en de autoriteiten bedanken voor hun enthousiasme en toewijding om de Formule 1 in Barcelona te houden, samen met de verbeteringen die zullen worden aangebracht aan het circuit en de faciliteiten. We zetten onze lange geschiedenis samen voort. De teams en coureurs kijken er altijd naar uit om hier te racen en Barcelona te bezoeken. De Spaanse fans kunnen hun nationale helden, Alonso en Sainz, van dichtbij in actie zien”, aldus de Italiaan.