Volgens Graham Watson, Head of Race Operations bij rechtenhouder FOM en columnist van Formule 1 Magazine, wordt de komende Oostenrijkse GP een hele spannende. De race markeert namelijk een cruciale stap in de belangrijke doelen van de Formule 1. In deze column legt Watson uit wat er aan zit te komen.

‘Wat voor werk je ook doet, opleiding, hobby of andere bezigheid: alles wat je voor het eerst doet, is spannend. Grote veranderingen, grote plannen – het is altijd afwachten hoe het uitpakt. En dat geldt voor ons ook in de Formule 1, waarin we uitkijken naar iets nieuws, iets anders gaan proberen of doen. De Grand Prix van Oostenrijk wordt om meer dan één reden een hele spannende en ik zal je uitleggen waarom.

‘Net zero in 2030’, dat is onze slogan met betrekking tot duurzaamheid in de Formule 1. Dat klinkt misschien nog ver weg, maar het duurt nog maar een paar jaar. Om nul uitstoot te hebben tegen die tijd moet er vooraf nog het een en ander gebeuren. Onze slogan is dan ook niet zomaar een verzameling woorden.

Het is een doel.

Een missie.

Een overtuiging.

Daar gaan we voor. En de pilot die we in Oostenrijk gaan doen, helpt daarbij. Althans, dat hopen we en is de bedoeling. Maar het is een pilot, een eerste keer, en dus spannend. We gaan de stroomvoorziening in de paddock op een andere manier inrichten. Het kan en moet efficiënter. En dus mag er niks mis gaan.

Tien teams, Pirelli, de FIA, FOM, het is bij elke Grand Prix bomvol in de paddock. Personeel, gasten, media, andere bezoekers: het is een drukte van belang. En daarnaast wordt er tijdens een Formule 1 weekend veel stroom gebruikt, alle technologieën tezamen vreten stroom.

Wie wel eens in de paddock is geweest, zal ze hebben gehoord en gezien. En als tv-kijker is het je misschien ook wel eens opgevallen: die enorme generatoren die de teams hebben in de paddock. Om onze uitstoot te reduceren en het stroomverbruik te verminderen en efficiënter in te richten, gaan we in Oostenrijk nu werken zonder al die generatoren van nu.

In plaats van ieder afzonderlijke generatoren, is er nu één generator voor iedereen. Die wordt draaiende gehouden door accu’s met een enorme back-upcapaciteit. Er mag immers niks mis gaan in de stroomvoorziening. We gebruiken in Oostenrijk daarbij een brandstof die 80 procent minder vervuilend is dan gewone dieselbrandstof.

En natuurlijk mag duurzame energie niet ontbreken. We gaan stroom opwekken via grote zonnepanelen. Dat zijn geen panelen zoals jij en ik die kennen, maar andere van een veel groter formaat met in totaal bijna een kilometer lengte. Misschien zie je ze wel in de tv-registratie voorbij komen in de Oostenrijkse heuvels rondom het circuit.

Het is een pilot die als mooi voorbeeld dient van wat we doen om efficiënter met energie om te gaan in de Formule 1. Daarbij werken we samen met de promoters van de circuits, niet overal is het mogelijk om zomaar even op andere manier energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Natuurlijk hopen jij, ik en wij allen op een mooie kwalificatie, mooie race en daarmee een prachtige strijd op het circuit, dat mag duidelijk zijn. En al alleen daarom is het elk weekend weer uitkijken naar wat er op de baan gaat gebeuren. Maar achter de schermen zal er dus in Oostenrijk ook een belangrijke verandering zijn. En hopelijk merk je daar als fan weinig van op de baan en op tv.

Dan is het namelijk goed gegaan.’

