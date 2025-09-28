Met nog zeven Grands Prix op de kalender kijkt Ferrari terug op een teleurstellend seizoen. Het team won nog geen enkele race in 2025 en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wacht nog steeds op zijn eerste podium. Volgens oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve ondervindt Ferrari in 2025 de harde gevolgen van het vertrek van Carlos Sainz. De Scuderia ziet de Spanjaard inmiddels schitteren bij rivaal Williams.

De SF-25 bleek de afgelopen maanden slechts de vierde snelste auto, ondanks dat het team lange tijd tweede stond in het constructeurskampioenschap. Dat was vooral te danken aan de constante puntenfinishes van beide coureurs. Bij Red Bull en Mercedes leunen ze immers op aanvoerders Max Verstappen en George Russell; Yuki Tsunoda en Kimi Antonelli kenden allebei een wisselvallig seizoen.

Het contrast met Sainz had tijdens het afgelopen raceweekend in Azerbeidzjan niet groter kunnen zijn. De Spanjaard bezorgde Williams het eerste podium sinds 2021 met een indrukwekkende kwalificatie en een foutloze race. Volgens Villeneuve is de impact van Sainz bij nieuwe teams een terugkerend patroon. “Als je naar zijn carrière kijkt, heeft het altijd een tijdje geduurd – misschien wel een half seizoen – voordat hij op stoom kwam bij een nieuw team”, aldus de Canadees tegenover OLBG. “Hij heeft altijd wat tijd nodig, maar in die periode zorgt hij er wel voor dat het hele team beter gaat draaien. Dat is wat er in elk team gebeurde waar hij bij kwam.”

‘Ferrari gaat bergafwaarts zonder Sainz’

Villeneuve benadrukt dat Sainz vaak onderschat wordt in vergelijking met zijn teamgenoten. “En op een gegeven moment had hij vaak een teamgenoot die misschien maar een paar honderdsten sneller was”, vervolgde hij. “Die teamgenoot was echter ook sneller dankzij het werk van Sainz. Uiteindelijk werd Sainz zelf sneller. Hij deed eigenlijk ook niet onder voor Leclerc, zoals veel mensen willen denken. En elke keer dat hij een team verliet, ging dat team bergafwaarts. Elke keer. En dat is nu ook zo met Ferrari.”

Williams profiteert ondertussen van de komst van Sainz en lijkt op weg naar de top vijf in het constructeurskampioenschap. Villeneuve ziet de Spanjaard uitgroeien tot een leider binnen de Britse formatie. “Nee, de ommekeer van Williams is niet te danken aan langzame en geleidelijke verbeteringen. Sainz heeft de laatste tijd gewoon laten zien dat hij er bovenop zat, al ging er vaak ook iets mis. Maar op dit moment begint al dat harde werk zijn vruchten af te werpen.” Voor Sainz zelf is de situatie ideaal, vindt Villeneuve: “Sainz mag best tevreden zijn met wat er bij Williams gebeurt. Want nu wordt hij gezien als de teambuilder, als een geweldige aanwinst en wordt hij daar gewaardeerd.”

