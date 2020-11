Sportief directeur Red Bull Jonathan Wheatley positief getest op coronavirus

Jonathan Wheatley, de sportief directeur van Red Bull, is positief getest op het coronavirus. De Brit zal in isolatie gaan voor tien dagen en zal dus niet aanwezig zijn bij de Grand Prix van Bahrein. Wheatley is het enige teamlid van Red Bull dat positief getest is.

“De FIA, Formule 1 en Aston Martin Red Bull Racing bevestigen dat tijdens de verplichte pre-race PCR-test voor de Grand Prix van Bahrein sportief directeur Jonathan Wheatley positief getest is op COVID-19”, laat de FIA in een verklaring weten.

Wheatley zal volgens het coronaprotocol en de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten gedurende tien dagen in isolatie gaan. Hij mist daardoor de Grand Prix van Bahrein en zal voor de tweede race in het land, volgende week al, een negatief resultaat moeten hebben om weer in de paddock terug te kunnen keren.

De FIA laat weten dat er verder geen besmettingen zijn binnen het Red Bull-team. De rol van Wheatley zal ondertussen overgenomen worden door meerdere teamleden, zo laat Red Bull weten.