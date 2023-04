Charles Leclerc eindigt de eerste Sprint Shootout van de Formule 1 met een zwaar beschadigde auto, maar herhaalt desondanks zijn kunstje van een dag eerder bij de reguliere kwalificatie. De Monegask is opnieuw sneller dan de Red Bulls, die met Sergio Pérez (tweede) en Max Verstappen (derde) op waarde worden verslagen.

Om half 1 lokale tijd is het in Bakoe dan zover. Slechts vier dagen na de officiële goedkeuring van de internationale autosportfederatie (FIA) voor het nieuwe format, maakt de wereld er voor het eerst kennis mee: een zogenaamde Sprint Shootout. Net als bij de reguliere kwalificatie is die onderverdeeld in drie sessies, alleen van kortere duur. De eerste duurt twaalf minuten, de tweede tien en de laatste acht. Ander belangrijk verschil is dat de bandenkeuze vooraf vast staat: medium in Q1 en Q2, de zachte in de derde en beslissende sessie.

Het nieuwe format moet volgens de bedenkers gegarandeerd tot meer actie, spanning en competitie leiden, als voorproefje voor de sprintrace die vier uur na de Shootout op het programma staat. Maar lang niet alle coureurs, Max Verstappen is er eentje van, zijn fan van de nieuwe opzet. De kans op schade voor het hoofdnummer op zondag is immers groot. Zeker op het stratencircuit in Bakoe, dat bekendstaat om de onvergeeflijke muur. In de kwalificatie reden Nyck de Vries en Pierre Gasly hun auto’s er al in de prak, een dag later volgt Logan Sargeant.

De Amerikaanse nieuwkomer ramt zijn Williams-bolide op dezelfde plek in de tecpro barrier. Dat betekent meteen een vroegtijdig einde van de eerste sessie, die Yuki Tsunoda (snel onderweg in een vliegende ronde) en De Vries prompt elimineert.

In de slotsessie, Verstappen heeft zich daarvoor met de snelste tijd geplaatst, lijkt Charles Leclerc opnieuw de voornaamste opponent van de wereldkampioen. De Monegask, hij snelde vrijdag naar de pole voor het hoofdnummer, laat zien dat zijn kunstje van een etmaal eerder geen toevalstreffer is geweest. Hoewel hij zijn laatste vliegende ronde verprutst door een slippertje die de voorkant van de Ferrari behoorlijk beschadigt, slaagt zowel Pérez als Verstappen er niet in Leclercs snelste tijd te verbeteren.