Kimi Antonelli start de sprintrace in Miami zaterdag vanaf pole position. De Italiaanse tiener schrijft geschiedenis, hij is de jongste coureur ooit die dat kunstje flikt. “Dit voelt mega”, gilt Antonelli (18) over de boordradio. Hij blijft beide McLarens en Max Verstappen net voor.

Twaalf minuten op de verplichte mediumband in SQ1, tien op dezelfde bandensoort in SQ2 en acht voor de finale op de zachtste en snelste band: het format voor de kwalificatie van de sprintrace is overzichtelijk. Na slechts één, door de crash van Oliver Bearman, ingekort trainingsuurtje is het dringen geblazen bij de start van het sprintweekend in Miami. Kimi Antonelli is na de eerste schermutselingen namens Mercedes de snelste man van het veld, vlak voor Lando Norris en kersverse vader Max Verstappen. Alleen collega George Russell gaat in de slotfase nog een fractie sneller. Yuki Tsunoda is de voornaamste afvaller: de Japanner komt te laat over start/finish voor een tweede run. Pijnlijk. Norris en Lance Stroll zijn boos op Verstappen, die hen onderweg zou hebben geblokkeerd. De eerste vijf afvallers heten Liam Lawson, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto en Oliver Bearman.

Carlos Sainz is het prominentste slachtoffer in de tweede sprintronde. De Spanjaard vliegt eruit, omdat hij buiten de lijntjes heeft gekleurd en zijn rondetijd wordt weggegumd. Norris slaat met de snelste tijd wat piketpaaltjes, maar Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri zijn niet ver weg. Isack Hadjar laat opnieuw zijn potentie zien: hij overleeft namens Racing Bulls ook de tweede sessie. Naast Sainz is SQ2 ook het eindstation voor Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly en Liam Lawson.

Verstappen neemt het zekere voor het onzekere en stuurt de RB21 als eerste de baan op, snel gevolgd door Russell. De wereldkampioen noteert op een bijna maagdelijke baan een tijd van 1.27,070. Dat blijkt niet voldoende, Russell is twee tiende sneller en dan moet de rest van het veld nog komen. Antonelli verrast in de slotfase iedereen met een rondje waarin volgens hem ‘alles samenkomt’. Tot afgrijzen van Piastri (2e), Norris (3e) en Verstappen (4e).

Lees hier alles over de GP van Miami

Uitslagen