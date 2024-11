Lando Norris heeft in de shootout voor de sprintrace van de GP São Paulo een eerste waarschuwingsschot afgevuurd richting Max Verstappen. Hoewel de Brit als tweede eindigt achter teamgenoot Oscar Piastri, is de marge met de regerend wereldkampioen royaal.

Twee weken na het vorige sprintweekend in Austin, net als de eerdere drie sessies dit jaar gewonnen door Max Verstappen, staat de volgende ronde in dit uitdagende format (met verplichte bandensoorten) op de rol. Slechts een uurtje training hebben de teams vrijdag ter beschikking gehad om zich voor te bereiden op zowel de shootout, het sprintnummer, de kwalificatie en reguliere zondagse race. In VT1, als eerste afgesloten door Lando Norris, heeft niemand zich echt in de kaarten laten kijken. Het verzamelen van data voor de ideale afstelling van de auto is daarin, zoals gebruikelijk, leidend.

De openingssessie van twaalf minuten levert vanaf de eerste seconde topdrukte op de baan op. Lando Norris zet er, opnieuw, de toon. En hoe! De Britse uitdager van Max Verstappen is bijna een seconde sneller dan McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Sergio Pérez, een week eerder in Mexico laatste in de race, eindigt voor collega Max Verstappen (zesde). Opvallend: Alex Albon, die zich als derde kwalificeert voor de volgende ronde. De eerste uitvallers zijn Fernando Alonso, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda Lance Stroll en Guanyu Zhou

De dominantie van Norris blijkt geen toevalstreffer. Ook in SQ2 staat er geen maat op hem, zo ondervindt Verstappen. De leider in het wereldkampioenschap, hij heeft met vier GP’s (inclusief twee sprintnummers) te gaan een voorsprong van 47 punten op zijn Britse rivaal, komt niet in de buurt van Norris’ tijd. Hij moet bijna een halve seconde toegeven, Piastri bijna twee tiende. Het Autódromo José Carlos Pace lijkt bijzonder lief voor McLarens MCL38. Tot de verrassende afvallers in het tweede segment behoren Lewis Hamilton (11e) en Sergio Pérez (13e), die met een oud(er) chassis in São Paulo rijdt en opnieuw vroegtijdig strandt. Nico Hülkenberg, Franco Colapinto en Valtteri Bottas volgen de twee veteranen naar de uitgang.

In de slotsessie bevestigt Norris dat hij in São Paulo in volle vaart zijn achtervolging op Verstappen zal gaan vervolgen. Ook op de (verplichte) zachtste band is hij veel sneller en ruikt bloed. Toch vertrekt niet hij zaterdagmiddag van pole, maar collega Oscar Piastri. De Australiër perst er in de slotfase een foutloos rondje uit, waardoor hij zijn teamgenoot tijdelijk in de schaduw plaatst. Charles Leclerc finisht als derde. De hamvraag morgen in de sprintrace: zal Piastri Norris voorrang verlenen als daartoe aanleiding is?

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië

Uitslagen

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!