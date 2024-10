Max Verstappen was donderdag, zei hij, ‘heel benieuwd’ naar de aanpassingen die Red Bull aan zijn RB20 heeft gemaakt. De eerste conclusie na de sprintkwalificatie is dat die de potentie van zijn auto hebben verhoogd. De wereldkampioen tovert in Austin als vanouds, blijft George Russell en Charles Leclerc net voor.

Om klokslag half vijf lokale tijd rijdt Max Verstappen als eerste de pitstraat uit voor de kwalificatie van vierde sprintrace van 2024. De wereldkampioen heeft wat deze discipline betreft dit seizoen een reputatie hoog te houden: hij won de drie voorgaande sprintraces in China, Miami en Oostenrijk. Zijn eerste tijd waarbij de mediumband er verplicht onder ligt bij alle auto’s, is niet heel hoopgevend. Lewis Hamilton is na de inleidende beschietingen bijna een seconde sneller. Verstappen corrigeert zich in de volgende poging. Hij schiet achter Charles Leclerc en Hamilton naar P3. Oscar Piastri beleeft een dramatische start van de Amerikaanse GP: zijn tweede rondetijd, goed voor doorgang naar de tweede fase, wordt geschrapt vanwege track limits. De Australiër is klaar. Net als Alex Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou.

Beide Ferrari’s en Mercedessen gaan vroeg naar buiten voor hun tweede kwalificatiesessie. Carlos Sainz, in de enige vrije training eerder op de dag de snelste, klokt de beste tijd. Max Verstappen zit de Spanjaard wel op de hielen. De marge bedraagt slechts 0.016 sec. Het verschil tussen de eerste zes coureurs is nog geen drie tiende. Sergio Pérez behoort niet tot die selecte groep. De tweede halte is het eindstation voor de Mexicaan: Yuki Tsunoda (volgend jaar mogelijk zijn opvolger bij Red Bull) duwt hem eruit. Liam Lawson, herintreder bij VISA RB, overleeft de tweede schifting evenmin. Voor Pierre Gasly, Lance Stroll en Fernando Alonso zit de shoot-out er ook op. Franco Colapinto daarentegen zet zichzelf opnieuw op de kaart. De Argentijn gaat namens Williams als achtste door naar de finale.

Lewis Hamilton vraagt zich via de boordradio af waarom Mercedes hem en collega George Russell zo vroeg naar buiten heeft gestuurd. Een stuurfoutje kost hem een topnotering, maar zijn teamgenoot noteert wel een goede tijd. Russell lijkt lang op weg naar de pole voor de sprintrace. Leclerc, Sainz en Norris bijten zich allemaal stuk op zijn tijd. Verstappen niet. Met miniem verschil (0.012) opent hij de Amerikaanse GP in stijl. Een flinke oppepper na alle commotie rondom Red Bulls RB20. Leclerc completeert de top-3. Nico Hülkenberg (6) en Kevin Magnussen (8) doen voor eigen publiek goede zaken.

Startvolgorde sprintrace: Verstappen, Russell, Leclerc, Norris, Sainz, Hülkenberg, Hamilton, Magnussen, Tsunoda, Colapinto.

