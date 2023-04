Vanuit Miami schuift dit keer Mike Hezemans aan om te praten over de Formule 1 in Amerika. Is de sport daar inderdaad zo populair als dat men roept, hoe verhoudt de F1 zich ten opzichte van NASCAR en IndyCar, welke coureur is daar het meest geliefd en hoe staat het met de voorbereidingen op het Miami International Autodrome? Verder blikken we alvast vooruit op de Grand Prix van Azerbeidzjan en hebben we het over de zin en onzin van een sprintrace. Dit en nog veel in deze aflevering waarbij vanuit de redactie van FORMULE 1 Magazine ook Mike Mulder en Bas Holtkamp aan tafel zitten.

(Klik hier voor Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube)



