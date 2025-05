De sprintrace in Miami viel voor Charles Leclerc bijna letterlijk in het water. De Monegask reed al voor de start van de verkorte sessie tegen de muur aan door aquaplaning. Leclerc kon vervolgens door de opgelopen schade niet aan de start verschijnen. ‘Uiteindelijk kan ik alleen mezelf de schuld geven’, steekt de Ferrari-coureur hand in eigen boezem.

Nog voordat de lichten uitgingen, was de sprintrace van Charles Leclerc al voorbij. De regen viel met bakken uit de lucht toen de coureurs naar de startplekken reden, en de Monegask kreeg met aquaplaning te maken. Leclerc raakte keihard vervolgens de muur. Met schade aan onder meer de achtervleugel, kon de Ferrari-coureur niet aan de sprintrace meedoen.

“Dat was erg frustrerend, maar uiteindelijk kan ik alleen mezelf de schuld geven”, verzucht Leclerc tegenover de media. “Het was waarschijnlijk niet de beste keuze om de race op de intermediates te starten, maar aan de andere kant zouden deze dingen gewoon niet mogen gebeuren”.

“Ik voelde me echt een passagier in plaats van bestuurder, omdat de crash in een rechte lijn was”, vervolgt de coureur. “Het zou niet zomaar in een rechte lijn moeten gebeuren. Ik reed gewoon en toen verloor ik ineens de controle over de auto, vanwege aquaplaning. Er was toen geen ontkomen aan. Het was al met al erg teleurstellend.” Het was de eerste DNS, wat staat voor Did Not Start, van de Monegask sinds de GP Brazilië in 2023.

Op naar de kwalificatie

Leclercs teamgenoot Lewis Hamilton finishte als derde in de sprintrace, en profiteerde daarmee van de chaos. De Monegask lijkt zich uiteindelijk bij zijn eigen pech neer te leggen. “Het is wat het is. Ik moet weer door, want over een paar uur is de kwalificatie. Ik hoop dat ik mee kan doen, maar als dat kan, hoop ik dat we terug kunnen komen van een moeilijke start van de dag.”

Het had weinig gescheeld of het was een nog zwaardere dag voor Ferrari geworden. Hamilton gaf na de sprintrace toe dat hij bijna hetzelfde lot als Leclerc ondervond voor de start. “Ik had precies eenzelfde soort moment, want ik zat vlak achter Charles”, vertelt Hamilton aan The Race. “Op de een of andere manier stopte ik net op het laatste moment richting de muur. Dat was bijna einde oefening voor ons allebei.”

