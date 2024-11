Tot de komst van Mattia Binotto afgelopen zomer als nieuwe teambaas gaf Alessandro Alunni Bravi op het circuit leiding aan Stake F1 Sauber. Als ‘tussenpaus’ draagt hij bij aan de transitie naar Audi. Over zijn rol, hoe nu verder en een alledaags leven. “Samen met mijn vrouw naar de supermarkt, heerlijk.”

Zomaar een moment: terwijl de inmiddels bij Alpine in de Formule 1 teruggekeerde Flavio Briatore zich overdreven druk gebarend door de paddock beweegt, doet een relaxte Alessandro Alunni Bravi binnen in alle rust zijn verhaal in een van de hospitality-ruimtes van het langzaamste team op de grid. Twee Italianen, maar het contrast had niet groter kunnen zijn: de een flamboyant, de ander kalm en ontspannen.

Dat laatste komt ook naar voren als Alunni Bravi vertelt over de persoon achter de team representative. Heerlijk nuchter, deze man die eind deze maand zijn vijftigste verjaardag viert. “Mensen beelden zich misschien in dat je als teamleiding in de Formule 1 ook maar van privéjet naar privéjet gaat. Maar dat is niet zo, hoor.”

‘Niet wat we ervan hadden verwacht’

Hij vervolgt: “Ik heb, wat ik noem, een normaal leven: ik woon in Zwitserland, niet in een of ander enorm groot huis, maar in een normaal appartementje ergens in Lugano. En ik ga altijd lekker samen met mijn vrouw naar de plaatselijke supermarkt. Ik ken haar ook al sinds 1992, van school. Normal guy, normal life.”

Onvermijdelijk gaat het al snel over het sportief zo teleurstellende seizoen. Een uitdagend jaar, nietwaar? Het ontlokt Alunni Bravi een minzame lach, een knik met het hoofd. Daarna volgt een eerlijk antwoord. “Jouw omschrijving van ons seizoen klinkt nog vriendelijk, bedankt. Het was en is namelijk méér dan uitdagend. Het is niet wat we ervan hoopten en niet wat we ervan hadden verwacht, dat lijkt me duidelijk.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!