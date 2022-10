De Grand Prix van Singapore is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het Marina Bay Street Circuit wordt geteisterd door hevige stortbuien waardoor de start van 14:00 uur Nederlandse tijd niet haalbaar is. De wedstrijdleiding heeft gemeld dat de race om 15:05 uur van start moet gaan met de opwarmronde.

Tijdens de coureursparade was het nog droog met wat bewolking, maar enkele minuten later doemden de donkergrijze wolken op. De lichte regen werd al snel een enorme stortbui die ook nog eens lang aanhield. Het circuit is een spiegel geworden en na een verkenningsronde van de safetycar was duidelijk: de start kan niet om 14:00 uur Nederlandse tijd, 20:00 uur in Singapore, plaatsvinden.

Normaliter begint de procedure met de verkenningsronden 40 minuten voor de start van de race. Die procedure is nu dus uitgesteld, waardoor de gehele start is uitgesteld. Deze procedure begint nu om 14:05 uur Nederlandse tijd. Twintig minuten later gaat de pitstraat open waarna om 15:05 uur de opwarmronde begint.

Vanaf dat moment gaat de klok van drie uur tikken. De 61 ronden tellende race moet binnen die drie uur afgewerkt zijn. De race zal dus tot uiterlijk 18:05 uur Nederlandse tijd duren.