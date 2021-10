De voorverkoop voor de Nederlandse Grand Prix van volgend seizoen start op 1 november.

De Formule 1 maakte eerder vandaag de definitieve kalender van 2022 bekend. Op die kalender prijken 23 Grands Prix. Die van Nederland wordt net als dit seizoen vlak na de zomerstop verreden, om precies te zijn op 4 september.

Overigens zijn er niet al teveel kaarten te verdelen. “Een groot deel van de kaarten voor 2022 is al vergeven aan die fans die de organisatie in 2021 moest afwijzen als gevolg van de Corona-maatregelen”, laat de organisatie weten.

Staanplaatsen zijn al niet meer beschikbaar en een deel van de overige kaarten is al verkocht aan de fans die in eerste instantie kaarten, voor drie jaar gekocht hebben.

Sportief directeur Jan Lammers is tevrden met de nieuwe datum. “We hebben met z’n allen in 2021 echt iets neergezet. Met de datum in 2022 zijn we heel tevreden. Zoals eerder gezegd; we verlengen de zomer in Zandvoort. Het sluit perfect aan, precies in het staartje van de vakantieperiode, dat is gunstig voor de ondernemers in de regio. Wij kijken er echt naar uit om in 2022 echt uit te pakken en dit keer met een ruim aanbod aan entertainment en nog meer publieksactiviteiten.”