Via de rubriek Startnummers vertellen we in de zomerstop elke dag een bijzonder verhaal over een iconisch nummer uit de Formule 1: van 0 tot 99 of ergens daartussen. Vandaag: nummer 13, het nummer van Pastor Maldonado.

Was het een speling van het lot? Een grap? Of gewoon zoals het had moeten zijn? Toen coureurs per 2014 hun eigen startnummer mochten kiezen, ging uitgerekend Pastor Maldonado voor 13. Uitgerekend de Venezolaan met de reputatie weliswaar snel, maar ook crash-gevoelig te zijn, een magneet voor incidenten. Van de goden verzoeken wilde Maldonado zelf overigens niets weten; in tegenstelling tot in Europa, brengt 13 in Venezuela juist geluk.

Voor Maldonado bleek het echter geen geluksnummer. Het begon al met zijn overstap van Williams naar Lotus voor 2014. Bij Williams had Maldonado een race gewonnen. Op 13 mei – misschien óók vandaar – 2012. De zege smaakte naar meer – hij imponeerde in 2012 nog vaker, zoals in Singapore en Abu Dhabi – maar tot Maldonado’s grote frustratie zakte Williams daarna juist af. Dus ging hij weg.

2014 was voor Williams vervolgens het jaar van de wederopstanding, terwijl Lotus – dat daarvoor twee goede seizoenen had gehad – instortte. De E22 met dubbele neus was een misbaksel om te zien en besturen. Maldonado pakte in 2014 maar twee punten en hoewel het in 2015 beter ging, werd hij om de oren gereden door teamgenoot Romain Grosjean. Sindsdien is startnummer 13 niet meer gebruikt in de Formule 1.

