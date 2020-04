Startnummer 13: Het geluksgetal van (wie anders dan) Pastor Maldonado

In de rubriek ‘het startnummer’ pakt FORMULE 1 voor elke dag van de maand april het bijbehorende startnummer erbij. Aan de hand daarvan staan we stil bij de historie van het nummer, een grote naam die ermee reed, of juist een grote onbekende. Op de dertiende de coureur met het volgens velen toepasselijke nummer 13: Pastor Maldonado.



Was het een speling van het lot? Een grap? Of gewoon zoals het had moeten zijn? Toen coureurs per 2014 hun eigen startnummer mochten kiezen, ging uitgerekend Pastor Maldonado voor 13. Uitgerekend de Venezolaan met de reputatie weliswaar snel, maar ook crash-gevoelig te zijn, een magneet voor incidenten. Van de goden verzoeken wilde Maldonado zelf overigens niets weten; in tegenstelling tot in Europa, brengt 13 in Venezuela juist geluk.

Voor Maldonado bleek het echter geen geluksnummer. Het begon al met zijn overstap van Williams naar Lotus voor 2014. Bij Williams had Maldonado een race gewonnen. Op 13 mei – misschien óók vandaar – 2012. Geholpen door Pirelli’s bandenloterij begin dat jaar, met zeven verschillende winnaars in zeven races, was hij de beste in Barcelona. De coureur die altijd wel een foutje leek te maken, die flitsen van snelheid afwisselde met slippertjes en crashes, bleef onder druk van Fernando Alonso foutloos. De zege smaakte naar meer – hij imponeerde in 2012 nog vaker, zoals in Singapore en Abu Dhabi – maar tot Maldonado’s grote frustratie zakte Williams daarna juist af. Dus ging hij weg.

2014 was voor Williams vervolgens het jaar van de wederopstanding, terwijl Lotus – dat daarvoor twee goede seizoenen had gehad – instortte. De E22 met dubbele neus was een misbaksel om te zien en besturen. Maldonado pakte in 2014 maar twee punten en hoewel het in 2015 beter ging, werd hij om de oren gereden door teamgenoot Romain Grosjean.

De fouten en incidenten bleven zich ook bij Lotus ondertussen opstapelen. Maldonado lanceerde Esteban Gutiérrez in Bahrein, raakte de pitmuur in China, botste met collega’s in Spanje en Hongarije, crashte in trainingen in Spa en Singapore, botste in 2015 in Bahrein met Massa en in Spanje én Silverstone met Grosjean – en dat is slechts een selectie. Maldonado maakte het zo bont dat een website werd opgericht om bij te houden of hij al was gecrasht. De sitebeheerder had het er maar druk mee.

In zekere zin was wat Maldonado in mei 2012 liet zien tekenend. De knappe zege in Spanje werd gevolgd door een bizar weekend in Monaco, waar Maldonado ogenschijnlijk bewust tegen Sergio Pérez aanreed in VT3 en vervolgens crashte – waarop hij in de race bij een startbotsing betrokken was. Hij had maar één stand: vol gas. En als hij snel was, zat je altijd te wachten tot er wat mis zou gaan. Wat vaak ook gebeurde.

Zo wispelturig als Maldonado was, zo stabiel was de aardoliegeldstroom uit Venezuela, tot deze in de winter van 2015-2016 ineens opdroogde. Maldonado verloor zijn zitje toen Lotus in Renault overging. In 2016 liep hij in Monaco – waar hij in 2005 overigens eens onder geel tegen een marshal aan reed – door de paddock, iedereen vertellend dat hij aan een comeback werkte. Het is er niet van gekomen. Zelfs de ‘Maldonado crash-website’ werkt niet meer. Misschien had hij toch een ander nummer moeten kiezen.

