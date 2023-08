Via de rubriek Startnummers vertellen we in de zomerstop elke dag een bijzonder verhaal over een iconisch nummer uit de Formule 1: van 0 tot 99 of ergens daartussen. Vandaag: nummer 14, Fernando Alonso, bij wie dat nummer misschien wel net zo goed past als Johan Cruijff.

De reden waarom Alonso voor dit startnummer heeft gekozen? “Toen ik 14 jaar oud was, werd ik op 14 juli, en met kartnummer 14, wereldkampioen. Vanaf dat moment twijfelde ik er niet aan dat 14 mijn nummer is”, zei hij. Kijken we naar het Nederlandse voetbal, dan staat dit nummer voor inzicht, gogme, brille, magie. Natuurlijk, Cruijff speelde ook met andere rugnummers, net zoals Alonso andere startnummers heeft gehad. Maar zeg Cruijff, en je denkt aan de mythe van nummer 14.

Misschien is dat nu ook wel zo met Alonso. Dat je denkt aan de knappe optredens met een aftandse Minardi in 2001. Dat je die eerste zege terugziet, Hongarije 2003 met Renault, waar hij Michael Schumacher op een ronde zette. Of de winnende eindsprint op een natte Nürburgring in 2007. Hoe hij zijn kansen perfect verzilverde op Fuji in ’08. In 2010 ijskoud van pole naar de zege reed in de verzengde hitte van Singapore, met Sebastian Vettels hete adem in zijn nek. Zijn complete titelcampagne in 2012, met een Ferrari die eigenlijk geenszins kampioenschapsmateriaal was. Al die keren de laatste afgelopen dat hij het maximale uit een manke McLaren sleepte, zijn comeback bij Alpine en zijn sprookjesachtige seizoen bij Aston Martin.

Net zoals de voetbalfan elke keer dat Cruijff zijn voetbalschoenen strikte wist dat ‘nummer 14’ met elk balcontact iets magisch kon laten zien, weet iedere Formule 1-fan dat dit zo is wanneer Alonso zich in een bolide laat zakken. Altijd gedreven, elke ronde onverbiddelijk aan het pushen. Het zijn de smaakmakers die elke sport nodig heeft.

