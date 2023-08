Via de rubriek Startnummers vertellen we in de zomerstop elke dag een bijzonder verhaal over een iconisch nummer uit de Formule 1: van 0 tot 99 of ergens daartussen. Vandaag: nummer 17, dat voor altijd gekoppeld is aan Jules Bianchi.

Zijn 34e verjaardag, die had hij op 3 augustus zullen vieren. Zover is het nooit gekomen, sterker nog: zijn 26e verjaardag mocht Jules Bianchi niet eens meer meemaken. Twee weken daarvoor, op 17 juli 2015, overleed hij namelijk. Zijn veel te vroege dood was het gevolg van een ernstig ongeluk tijdens de Grand Prix van Japan van negen maanden eerder.

Een natte baan, een heftig ongeluk met ijzingwekkende beelden, een rode vlag; enfin, al snel wordt op 5 oktober 2014 duidelijk dat Jules Bianchi er na een crash met zijn Marussia ernstig aan toe is. Vechtend voor zijn leven, met ernstig hersenletsel, ligt hij vervolgens in coma in een ziekenhuis. Eerst in Japan, later in Frankrijk.

Uren worden dagen. Dagen worden weken. Weken worden maanden.

En de hoop op herstel vervliegt met de tijd.

Eerbetoon

Bianchi was een groot talent, werd gezien als toekomstig coureur van Ferrari. En werd door de Italiaanse renstal zorgvuldig klaargestoomd voor een stap die ooit tot een plek binnen de Scuderia zou gaan leiden. Het mocht niet zo zijn.

Na zijn overlijden wordt besloten dat Bianchi’s startnummer 17 nooit meer zal worden gebruikt in de Formule 1. Een eerbetoon aan het overleden talent, een nummer dat voor altijd aan hem gekoppeld is en blijft. Opdat hij niet vergeten wordt.

En Ferrari? Dat vindt uiteindelijk jaren later in Charles Leclerc een nieuwe protégé, een nieuw supertalent dat een grote toekomst wordt voorspeld. En wie was uitgerekend Leclercs peetvader en leermeester, wie bracht hem tijdens het karten de fijne kneepjes van het racen bij? Inderdaad: Jules Bianchi.

Alsof het zo moest zijn.

Een oordeel over de eerste seizoenshelft, nagenieten van de Grand Prix van België en meer: de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine vind je komende week in de winkel of in je brievenbus. Maar bestellen kan nu al online! Ook in deze editie boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder andere:

Max Verstappen, buitengewoon in België: zorgeloos de zomer in

Reportage: de tranen zijn na de fatale crashes op Spa nog niet opgedroogd

Tussenrapport Tom Coronel: Is Leclerc de man van de toekomst bij Ferrari?

Nico Hülkenberg spreekt: In Eefde is het voor mij allemaal begonnen

Columns Noël Ummels & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond en gastfotograaf Francis Vermeulen

Techniek: over 1,1 miljoen datapunten per seconde in een F1-auto

En verder alles over de Grands Prix van Hongarije en België

Gratis verzending binnen Nederland!