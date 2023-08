Via de rubriek Startnummers vertellen we in de zomerstop elke dag een bijzonder verhaal over een iconisch nummer uit de Formule 1: van 0 tot 99 of ergens daartussen. Vandaag: nummer 6, het nummer waarmee Nico Rosberg in 2016 wereldkampioen werd en zo in de voetsporen trad van vader Keke.

Toen duidelijk werd dat Formule 1-coureurs in 2014 eigen startnummers zouden krijgen, twiijfelde menigeen tussen diverse nummers. Nico Rosberg was een ervan. Hij wilde het nummer 5 wel, maar landgenoot Sebastian Vettel ook. Nummer 8, dat leek Rosberg naar eigen zeggen ook wel wat. Maar eenmaal denkend nummer 6 was de beslissing snel gemaakt. “Ik kies het nummer 6, omdat mijn vader ermee reed toen hij kampioen werd”, verklaarde de Duitser zijn startnummerkeuze.

Afgelopen seizoen reed Nicholas Latifi er nog mee en dus zal het nummer 6 nog enige jaren uit de roulatie zal zijn (een startnummer blijft drie jaar voorbehouden aan degene die er het laatst mee reed). Maar de Canadese laagvlieger zal er niet om herinnerd worden. Hoe anders is dat voor Nico Rosberg. En diens vader Keke.

Het is het startnummer waarmee Rosberg junior het jarenlang opnam tegen Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton in de tijd waarin de Silberpfeile oppermachtig waren in de Formule 1. En het is ook het nummer waarmee Rosberg dus de de Brit versloeg in de titelstrijd, om zo voor de eerste en meteen enige keer in zijn loopbaan wereldkampioen te worden.

De carrière van Rosberg in de Formule 1 eindigde meteen na het pakken van de titel, de Duitser gaf er de brui aan. Mooier dan dit, zo zei hij, zou het niet worden. Stoppen op je hoogtepunt dus. En, er speelde nog iets mee dat de cirkel rond maakte:

Nummer 6 was ook het nummer van de bolide van Williams waarmee zijn vader Keke in 1982 kampioen was geworden..

Nadat Keke kampioen werd met nummer 6, reed hij een jaar lang met 1 – en uiteindelijk nog vier jaar Formule 1. Nico niet. Vijf dagen na het winnen van zijn titel, nam hij afscheid van de sport. De jongste Rosberg reed nooit met de 1 op zijn auto. En dus resteert de herinnering aan de nummer 6.

