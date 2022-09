Waar de startgrid voor de Belgische Grand Prix vorige week vanwege alle gridstraffen nog een grote tombola en werk voor wiskundigen werd, daar is het deze week op Circuit Zandvoort gelukkig weer een beetje business as usual.

De twee sterkste coureurs van het seizoen, Max Verstappen en Charles Leclerc, staan ‘gewoon’ vooraan, terwijl daarachter de eerste rijen worden opgevuld door vaste klanten Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Sergio Pérez en George Russell.

De eerste opvallende naam is die van Mick Schumacher. De coureur van Haas wist voor de vierde keer dit seizoen Q3 te bereiken en start vanaf P8. Knap, zeker na de week die Schumacher meemaakte. De Duitser kreeg te horen dat zijn contract bij de Ferrari Driver Academy niet wordt verlengd en dat betekent dat hij weleens zijn stoeltje bij Haas zou kunnen verliezen. Ook Yuki Tsunoda liet op Circuit Zandvoort zien uit het juiste racehout te zijn gesneden. De Japanner start als negende.

Preview Dutch Grand Prix: weet Verstappen rode storm te weerstaan?

Tegenvallend in de kwalificatie was het optreden van beide Alpines. Esteban Ocon wist nog een twaalfde tijd te rijden, maar Fernando Alonso kwam niet verder dan P15. Nog verder naar achteren vinden we Grand Prix-winnaars Valtteri Bottas (P16), Daniel Ricciardo (P17) en Sebastian Vettel (P18).

Startopstelling (uiteraard voorlopig) van de Dutch Grand Prix