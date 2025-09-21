De Formule 1-fans kunnen hun borst natmaken voor een spectaculaire Grand Prix van Azerbeidzjan, die vanmiddag om 13.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Na een knotsgekke kwalificatie in Bakoe staat er een startopstelling vol verrassingen en kansen voor de underdogs.

Net als in Monza vertrekt Max Verstappen vanaf pole position. De Red Bull-coureur lijkt ondanks alle chaos weer precies op het juiste moment te hebben toegeslagen. Naast hem op de eerste startrij staat echter een opvallende naam: Carlos Sainz. De Spanjaard tilde zijn Williams onverwacht naar P2. De vraag is of hij die positie kan vasthouden, of dat hij na de lichten al snel wordt opgeslokt door het achtervolgende geweld.

Op de tweede rij treffen we Liam Lawson (P3) in de Racing Bulls, zijn beste kwalificatie ooit, naast Mercedes-rookie Kimi Antonelli (P4). Voor beide talenten wordt de openingsfase cruciaal: houden ze het hoofd koel, of wordt de druk van de gevestigde orde te groot?

Inhaalrace gevestigde orde

Die gevestigde orde loert vlak achter hen. Yuki Tsunoda start als zesde, George Russell als zevende, maar vooral de titelstrijd krijgt in Bakoe een nieuwe wending. Lando Norris, die nog altijd jacht maakt op de wereldtitel, start slechts als zevende. Zijn teamgenoot en WK-leider Oscar Piastri moet vanaf plek negen naar voren knokken, terwijl ook Charles Leclerc (P10) en Lewis Hamilton (P12) zichzelf in de race zullen moeten terugvechten.

Onderaan de grid vinden we Esteban Ocon. De Fransman werd na de kwalificatie gediskwalificeerd omdat zijn Haas niet voldeed aan het technisch reglement en begint daardoor als hekkensluiter.

Alles wijst erop dat we een middag vol actie tegemoet gaan. Het smalle Baku City Circuit staat bekend om zijn genadeloze muren en onvoorspelbare wendingen. Safetycars lijken haast onvermijdelijk, en wie weet zelfs nog meer spektakel. Eén ding is zeker: wie vanmiddag om 13.00 uur niet voor de tv zit, mist mogelijk een van de spannendste races van het jaar.

